In deze Nijmeegse kapel kom allerlei moois naar boven

De prachtige schilderingen gaan voorbij aan de argeloze bezoeker van het park, dicht bij de Waalbrug. Ze zitten verstopt in de Sint-Nicolaaskapel op het Valkhof in hartje Nijmegen. Een bijzonder gebouw.

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat eronder verder

Gered van de sloop

"Het is een van de oudste gebouwen in Nederland, gebouwd rond het jaar 1000", vertelt Hettie Peterse van de gemeente Nijmegen. De kapel maakte ooit onderdeel uit van de machtige Valkhofburcht. Die is gesloopt, maar het kapelletje is bewaard gebleven.

"Aanvankelijk deed deze kapel dienst als een soort tuinmanshok voor harken en spades en dergelijke, maar in het begin van de vorige eeuw begon men toch wel de waarde ervan in te zien."

Patiënt is er erg aan toe

Het redden van de schilderingen in de kapel - inmiddels dus geen tuinmanshok meer - is een ontzettend complexe operatie. "De patiënt is er eigenlijk best wel erg aan toe", vertelt Angelique Friedrichs van Stichting Restauratie Atelier Limburg. Professionals van het atelier wringen zich in allerlei standen om al het moois op het plafond te bewaren voor het nageslacht.

Het is redden wat er te redden valt. Frierichs is in de weer met een scalpel mesje en een wattenstaafje. "Zorgen dat ze niet verder achteruit gaan. Want ze brokkelen nogal af. En er hangen allemaal stukjes los."

Ontdekkingstocht

Tijdens de werkzaamheden komen er allerlei prachtige verrassingen tevoorschijn. De restaurateur wijst naar het plafond boven de steiger waar ze op werkt. "Je ziet hier al die ribben die helemaal gepleisterd zijn, maar wat wij dus nu ontdekken is dat daar nog heel veel schilderingen onder zitten."

Dat komen de restaurateurs verre van elke dag tegen. "In denk dat het wel een heel unieke restauratie is in Nederland", zegt Friederichs. "Juist omdat er nog zoveel te ontdekken valt."

De restauraties in de kapel zijn een begin. De hele omgeving wordt onder handen genomen. Zo worden bijvoorbeeld ook de oude vestingmuren van de voormalige burcht beter zichtbaar gemaakt.