De kraakwagen gaat misschien weer op pad in Arnhem

"Toen er dertig jaar geleden nog een kraakwagen was, hoorde je nooit iemand over bijplaatsingen of afvaldumpingen", herinnert Leo de Groot (Partij voor de Dieren). Hij diende het voorstel samen met Arnhem Centraal en de Arnhemse Ouderenpartij in. "Ik weet nog hoe mensen op die dagen langs de straten struinden om de bruikbare spullen er tussenuit te halen. Het echte afval nam de kraakwagen vervolgens mee."

De jaarlijkse kosten voor één ophaalronde per kwartaal zijn 560.000 euro, laat wethouder Cathelijne Bouwkamp weten. Zij zegt de behoefte aan zo'n voorziening te begrijpen.

'Mensen zijn van goede wil'

Toch denkt De Groot dat die investering zich grotendeels terugverdient. Alleen al in de eerste helft van het jaar was de gemeente ruim 600.000 euro extra kwijt aan het ophalen van grofvuil en afvaldumpingen, stelt hij. "En als je weet dat over drie weken de kraakwagen komt, laat je dat oude matras nog wel even staan. Mensen zijn van goede wil, maar hebben vaak gewoon geen auto om dat weg te brengen."

