Vijfduizend bomen uitgedeeld in Doetinchem

“Ik ben blij dat zoveel inwoners de kans hebben aangepakt om Doetinchem een stuk groener te maken”, laat wethouder Ingrid Lambregts weten. De actie begon in 2016 met een pilot voor inwoners van Gaanderen en bleek met 463 aanmeldingen een groot succes. Het project is daarna uitgerold in andere wijken en kernen van de gemeente. De populairste boom bleek de Elstar-appelboom. Hier zijn volgens de gemeente ruim duizend stuks van uitgegeven.



Doel van het uitdelen van de gratis bomen is het ‘vergroenen’ van Doetinchem. “Als gemeente investeren we al in het groen in de openbare ruimte, maar met deze actie hebben we ook geïnvesteerd in de tuinen van onze inwoners”, aldus Lambregts. “Samen zorgen we zo voor meer leefruimte voor insecten en andere dieren.”