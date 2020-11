Ook de burgemeesters van Aalten, Heerde en Putten ontvangen tekeningen voor de Sint

In het Sinterklaasjournaal deden bijna alle burgemeesters van Nederland een oproep aan de kinderen om tekeningen voor Sinterklaas naar hen op te sturen. Zij zullen vervolgens zorgen dat die tekeningen bij Sinterklaas terecht komen.

Oproep nooit aangekomen

Een klein groepje burgemeesters deed echter niet mee aan die oproep, waaronder drie uit Gelderland. Navraag bij Omroep Gelderland leert dat dat geen onwil was. In Heerde is de oproep van de NTR bijvoorbeeld nooit aangekomen. "We zijn nog samen met de NTR aan het uitzoeken hoe dat zit", zegt woordvoerder Frank Vreeken. "Maar natuurlijk mag iedereen zijn tekeningen naar ons opsturen. Er staat hier zelfs al een doos met tekeningen voor de Sint, dus gelukkig weten kinderen ons wel te vinden."

In Putten was het verzoek wel binnengekomen, maar ontsnapte het aan de aandacht van burgemeester Henk Lambooij. "We schrokken ons een hoedje toen we zagen dat alle burgemeesters meedoen, maar wij niet", zegt zijn woordvoerder Toon Schuiling. "We kregen een mailtje in de zomer, maar toen waren we druk met corona." Hij heeft inmiddels contact gezocht met de redactie van het Sinterklaasjournaal. "We willen natuurlijk graag meedoen. We doen ook mee met ons lokale Sinterklaasjournaal."

Gewoon tekeningen insturen

Ook de gemeente Aalten staat inmiddels in contact met het landelijke Sinterklaasjournaal. Hier was het wel een bewuste keuze burgemeester Anton Stapelkamp om niet mee te doen. "Wij hebben prioriteit gegeven aan ons lokale Sinterklaasjournaal", legt Laura Jansen. "Maar we wisten niet dat bijna alle andere burgemeesters wel meededen. Het was niet de bedoeling dat wij zo in het nieuws zouden komen."

Net als in Heerde, zijn ook in Aalten de eerste tekeningen inmiddels al bij de burgemeester bezorgd. "Natuurlijk zorgt de burgemeester er met liefde voor dat de tekeningen bij Sinterklaas terecht komen."