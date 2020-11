Verduurzamen van huizen wordt goedkoper door waardebon van gemeente Druten

Vorige week kregen alle huiseigenaren in de gemeente Druten een waardebon van 70 euro van de gemeente in de bus. Met deze waardebon kunnen inwoners energiebesparende producten kopen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan led lampen, tochtstrips of radiatorfolie. Het is de bedoeling van de actie dat inwoners een duurzamer huis en een lagere energierekening krijgen. Er is in totaal nog €53.000 beschikbaar. Dat betekent dat niet iedereen de bon kan verzilveren. Inwoners zullen dus snel moeten zijn, want op is op.

Besparen

Met deze actie hoopt wethouder André Springveld dat er meer energie wordt bespaard: ”Dat is op veel manieren mogelijk, en wij willen met deze actie u op weg helpen om een begin te maken of om een volgende stap te zetten. U heeft zelf invloed op welke producten u koopt dus zo is het voor alle huiseigenaren de moeite waard. Het kost u niets en u bespaart elke maand op de energierekening, al ruim 650 inwoners doen mee, u ook?”

De waardebon is te gebruiken bij lokale bouwmarkten en verschillende webshops. Vorige maand kregen alle Drutenaren al een brief van de gemeente waarin staat welke energiebesparende maatregelen geschikt zijn voor hun huizen.