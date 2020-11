Eric en Hilbert-Jan koken overgebleven groenten voor de voedselbank

Onder meer veertig kilo mosselgroenten en twintig kilo pompoenen kregen ze mee bij Voedselbank Zutphen. De koks kregen te horen: "Neem zoveel mee als je wilt. Wij komen er niet vanaf".

Woensdag levert het tweetal 190 vers ingevroren maaltijden bij de voedselbank af. Vorige week al 150. "Van de mosselgroenten hebben we nasi gemaakt. We hebben zelf nog taugé en een ei toegevoegd", aldus Eric. "Veel klanten bij de voedselbank weten niet wat ze met de verse groenten aan moeten. Ze zijn kant-en-klaar-maaltijden gewend, of ze moeten er ingrediënten bijhalen. En daar is geen geld voor."

De overgebleven groenten van de voedselbank Foto: Omroep Gelderland

De koks van uitspanning De Vroolijke Frans in Brummen besloten zich in te willen zetten voor de maatschappij omdat hun restaurant door de coronamaatregelen is gesloten. "Het is voor ons een kleine moeite. En we kunnen er veel mensen mee blij maken."

Steun stichtingen

Ook de Brummense stichtingen Philadelphia, Onze Droom, en Riwis kunnen rekenen op steun van de koks en het bedienend personeel. "We helpen verstandelijk gehandicapten met bloembollen poten in hun tuin. En voor anderen organiseren we een lunch. Tenminste, als dat weer mag volgens de coronaregels natuurlijk."

Het restaurant organiseert ook eigen acties met afhaalmaaltijden. En er is tijd over voor het opknappen van de keuken, het restaurant en de tuin. Maar Eric steekt zijn tijd het liefste in de Voedselbank: "Als ik moet kiezen tussen koken of buiten bladeren wegblazen, dan sta ik liever in de keuken!".

Verslaggever Marjolein Deurloo in gesprek met de koks:



