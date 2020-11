Harfsen 1956: het dorp van motorcrosser Bertus en fokstier Boris

Het is vrijdag 10 augustus 1956 als de filmploeg van de firma Adolfs het dorp Harfsen bezoekt. De nu bekende Harfsense Auto- en Motorclub (HAMAC) bestaat krap vier jaar en presenteert zich met een paar fraaie motoren. Maar het indrukwekkendst is fokstier Boris die imposant rondstapt in een weilandje in het dorp.

Boris is eigenlijk de voorloper van de latere beroemdste KI-stier van Nederland, Sunny Boy. Maar in de jaren '50 en '60 maakt de zwaargewicht uit Harfsen nog de dienst uit in de fokwereld en zorgt hij voor topkwaliteit nageslacht.

Of de dartele koeien in de wei en die bij de melklessen voor jeugdige boerinnen familie van Boris zijn is niet bekend, maar dat het dorp dan nog een echte agrarische gemeenschap is, maken de beelden wel duidelijk. Want de jeugd is lid van de kalver-oefenclub en tussen de korenschoven wordt op klompen gedanst onder begeleiding van boerenkapel De Leute.

Crossen op 't Peppelenbos

De motorcrossers van HAMAC in de afsluitende optocht kondigen het begin van een glorieus tijdperk aan, waarin de club zelfs internationale races zal organiseren op haar nog steeds bestaande circuit 't Peppelenbos. In de film zien we één van de oprichters van de club die zijn motor nog even 'antrapt': Bertus Woessink, ook fietsenmaker. In de parade rijden dan zo'n zes HAMAC-leden mee, met pothelm en in lange leren jassen.

Bertus Woessink met zijn motor - still uit de film

Een lange draaidag voor Harfsen

Harfsen 1956 is één van de weinige films waarvan een soort draaiboek bewaard is gebleven. Met dank aan initiatiefnemer Ab Siebrink die veel plaatselijke ondernemers wist over te halen om ieder 25 gulden te betalen in ruil voor een paar minuten publiciteit.

Het schema meldt dat de camera begint te draaien om 09.00 uur bij de openbare lagere school. Om 13.00 uur worden de Grote, Tussen en Kleine Meisjesverenigingen in beeld gebracht, om 18.15 uur mag de voetbaltak van omnisportclub SVH in actie komen op het Kale Veld, en om 19.00 uur is het tijd voor de grote optocht met alle verenigingen.

