Ziekenhuis Gelderse Vallei start campagne tegen agressie

Een bezoek aan het ziekenhuis is voor veel mensen spannend. Daarbij kunnen sommige coronamaatregelen voor meer spanning zorgen dan normaal. Dit kan in bepaalde situaties leiden tot emoties en agressief gedrag. In Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben medewerkers sinds de coronacrisis meer te maken met negatieve opmerkingen, scheldkanonnades en agressie. Vaak hebben mensen echter niet goed door dat ze onaardig (agressief) gedrag vertonen of wat de impact daarvan is. Daarom is het ziekenhuis gestart met een campagne tegen agressie.

Hierbij gaat het ziekenhuis niet uit van onwil van onze patiënten, bezoekers en begeleiders. Dit wil niet zeggen dat agressief gedrag of respectloos gedrag wordt geaccepteerd, maar het ziekenhuis benadert de mensen vanuit een begripvolle invalshoek. Met deze insteek hoopt het ziekenhuis dat de doelgroepen zich realiseren dat onaardig (agressief) gedrag nergens voor nodig is en kwetsend voor de zorgmedewerkers is. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei maatregelen getroffen waar bezoekers zich aan dienen te houden. Dit voor ieders veiligheid.

Extra check bij hoofdingang ziekenhuis

Al sinds dit voorjaar gelden er extra maatregelen bij een bezoek aan het ziekenhuis. Op dit moment mag iedere patiënt één bezoeker per dag ontvangen. Patiënten wordt gevraagd zoveel mogelijk alleen naar hun afspraak te komen. Alles is erop gericht om te voorkomen dat wachtkamers te vol worden of teveel mensen op bezoek komen.

Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen worden nageleefd, start Ziekenhuis Gelderse Vallei op vrijdag 13 november met nog een extra check bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Als mensen met twee (of meer) mensen samen binnenkomen, wordt aan hen gevraagd wat de reden hiervan is. Als de opgegeven reden niet past bij de maatregelen van het ziekenhuis, wordt de begeleider of bezoeker van de patiënt gevraagd om buiten te wachten.

Verplicht medisch mondneusmasker

Bij binnenkomst krijgt iedere patiënt, bezoeker of begeleider een medisch mondneusmasker aangereikt. Patiënten en bezoekers krijgen hierbij een instructie over hoe ze het masker moeten opzetten en dragen. Het mondneusmasker dient te worden opgehouden tijdens het gehele verblijf in het ziekenhuis. Het medische mondneusmasker biedt bescherming voor zowel de drager als anderen.

Bezoektijden

Het verschilt per afdeling welke bezoektijden er worden gehanteerd. Voorkom teleurstellingen en bekijk van tevoren altijd welke bezoektijden gelden. Dit kan via www.geldersevallei.nl/bezoektijden.