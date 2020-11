Erepenningen voor gestopte Duitse burgemeesters: 'Een dankjewel uit Winterswijk'

Vedder en Holtwisch trokken voor die samenwerking veel op met Joris Bengevoord, de burgemeester van Winterswijk. "Christian zei altijd 'we zijn Europa in het klein, in Brussel praten ze en hier doen we het gewoon met elkaar.' Hij was een trouwe mede-lobbyist van mij als we in Berlijn, Düsseldorf of Brussel waren."

Bekijk de video over de uitreiking. De tekst gaat eronder verder

'Mooi plekje'

De erepenningen werden op de grens met Vreden (Holtwisch) en Südlohn-Oeding (Vedder) uitgereikt, samen met bijbehorende oorkonde en een bos bloemen. "Die krijgen een mooi plekje in huis", reageerde Holtwisch, die tegenwoordig professor is aan de universiteit voor politie en bestuurskunde in Mühlheim.

Holtwisch was net als zijn voormalige collega-burgemeester Vedder, die tegenwoordig als advocaat actief is, enorm verrast en onder de indruk van de onderscheiding uit Winterswijk, de Nederlandse buurgemeente. "Het is een grote eer. We hebben veel bereikt met de Grenshoppers en het grensoverschrijdende dienstencentrum dat hier op de grens bij Gaxel komt."

Symbolische waarde

Vedder zette zich onder meer in voor het project Buurttaal. "Duitse kinderen op de basisschool krijgen Nederlandse boeken en andersom", zegt Bengevoord, die erkent dat er van de erepenning in deze twee gevallen ook een symbolische waarde uitgaat. "De erepenning staat voor waardering en de grensoverschrijdende samenwerking is ons veel waard. Dit is een dankjewel uit Winterswijk."

De gemeenteraad van Winterswijk voerde erepenning al in 1980 in, als blijk van waardering voor mensen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap van Winterswijk.