Twee Romeinse marskampen maken Ermelo uniek

Tot voor kort was dit het enige bekende Romeinse marskamp van Nederland. In de zomer ontdekten archeologen opnieuw aarden wallen en een gracht in een natuurgebied van de gemeente Ermelo. Op dit moment wordt in Leiden en Wageningen onderzoek gedaan naar dit tweede Romeinse marskamp.

Kamp voor duizenden soldaten

Streekarcheoloog op de noordelijke Veluwe Maarten Wispelwey is nog steeds opgetogen over de vondst van een nieuw Romeinse marskamp in Ermelo. “Dit is uniek in Nederland. In Duitsland en Groot-Brittannië zijn tientallen marskampen van de Romeinen bekend. In Nederland kennen we maar twee voorbeelden. En die liggen allebei in de gemeente Ermelo.” Het tweede marskamp is gevonden in de bossen aan Oude Arnhemse Karweg. Het is zes hectare groot en bood plaats aan duizenden soldaten.

Gelredag op het eerste Romeinse marskamp. Foto: Omroep Gelderland

Misschien ook marskampen in Ede

Waarschijnlijk maakten de Romeinen maar een tot drie nachten gebruik van een marskamp. Soldaten bouwden het kamp op doortocht in vijandelijke gebied. De Rijn was de noordgrens van het Romeinse rijk. Op de Veluwe woonde een ander volk dat de Romeinen Germanen noemden.

De soldaten marcheerden ongeveer 25 kilometer per dag. Dat betekent dat er tussen de Rijn en Ermelo nog een marskamp moet zijn geweest. Maarten Wispelwey heeft een paar locaties op het oog. “Kaarten van het actueel hoogtebestand Nederland laten een paar plekken in de gemeente Ede zien die misschien wijzen op een aantal marskampen. Maar daar is veel onderzoek voor nodig.”

Mantelspeld

Op dit moment bekijken onderzoekers in Leiden en Wageningen de vondsten en de grond die is gevonden in het tweede marskamp. Archeologen hebben voorwerpen gevonden die wijzen op de aanwezigheid van Romeinen, bijvoorbeeld een mantelspeld.

In Wageningen wordt op dit moment onderzocht hoe oud het tweede marskamp precies is. Onderzoekers hopen dat te weten door monsters van het zand dat onder de aarden wal is gevonden. Wispelwey: “Misschien blijkt uit onderzoek dat dit tweede marskamp ouder is dan het eerste marskamp. Dat weten we waarschijnlijk over een paar maanden.”

Romeinen op de Ermelose hei. Foto: Omroep Gelderland

Nieuwe toeristische attractie

Maarten Wispelwey zou het nieuw ontdekte marskamp graag in het voorjaar van 2022 goed zichtbaar willen hebben voor publiek. “De lange wal van 300 meter is nog goed te zien, maar daar staan veel bomen op. Die gaat de natuurbeheerder volgend jaar verwijderen.

Ook de gracht is nog goed zichtbaar.” Er komt een wandelpad door het bos naar het marskamp en wellicht een bankje met een informatiebord. En dan heeft Ermelo er een nieuwe toeristische attractie bij.

Ridders van Gelre

De Ridders van Gelre laten vanavond in hun televisieprogramma beide marskampen van Ermelo zien. Ook bekijken ze het onderzoek naar de grond die is gevonden in het tweede Romeinse marskamp. Dat vindt op dit moment plaats bij Wageningen University and Research.

De tv-uitzending over de Romeinse marskampen op de Veluwe is de hele avond te zien bij Omroep Gelderland.