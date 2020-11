Geen quarantaineplicht klein grensverkeer

Nederlanders die in Duitsland willen tanken of hun boodschappen doen, mogen dat ondanks de aangescherpte coronamaatregelen bij de oosterburen nog gewoon doen. Grensgemeente Montferland ziet geen reden om 'klein grensverkeer' te controleren, maar roept op om reizen naar het buitenland zoveel mogelijk te mijden.

“Op dit moment zijn er geen grenscontroles en we verwachten dat dit ook niet nodig is”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Wij sluiten ons aan bij de huidige adviezen van de Rijksoverheid, dus niet onnodig reizen en het in acht nemen van de geldende regels in zowel Nederland als Duitsland.”

Vanwege het snel stijgende aantal coronabesmettingen in Duitsland kreeg het land van de Nederlandse overheid code oranje, waardoor dringend wordt geadviseerd alleen noodzakelijke reizen te maken. Ook in Duitsland zijn de regels flink aangescherpt. Hierdoor moet iedereen die het land vanuit een ‘risicogebied’ binnenkomt, verplicht in quarantaine. Ook in Nederland geldt een quarantaineplicht van tien dagen na een verblijf in Duitsland.



Klein grensverkeer blijft uitgezonderd van de test- en quarantaineverplichting. Hierdoor is het voor Nederlanders nog toegestaan om te tanken of om boodschappen te doen in Duitsland, mits dit binnen 24 uur gebeurt. Desondanks blijft in beide landen het dringende advies gelden alleen te reizen als het strikt noodzakelijk is.