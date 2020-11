Ruim 800 miljoen euro geeft de provincie uit en dit valt er allemaal op

Voor een groot deel zijn dat lopende zaken, zoals het beheer van natuurgebieden, investeringen in de economie en het verbeteren van infrastructuur. Daar zijn vaak al beslissingen over genomen. Maar er zijn ook een aantal opvallende zaken:

Railterminal

Het was toch wel hét onderwerp van de begroting: de Railterminal bij Valburg. Daar is ruim twintig miljoen euro extra voor gereserveerd. In eerste instantie werd uitgegaan van 43 miljoen, maar nu blijkt is er 65 miljoen euro nodig. Er was een bandbreedte afgesproken van 40 procent, daar valt dit binnen. Maar het gaat niet zonder slag en stoot, bij veel partijen is dit het maximum. Moet er nog meer geld bij, kan het wel eens gaan wringen.

Vooral voor coalitiepartij GroenLinks is de Railterminal een heikel onderwerp. De partij is geen voorstander, maar heeft tijdens de coalitie-onderhandelingen water bij de wijn gedaan.

Geld voor de Eusebius

2,5 miljoen euro heeft de Eusebius in Arnhem nodig om de renovatie weer op te kunnen pakken en af te ronden. Dat geld is er nu, want de provincie heeft het geld toegezegd. De restauratie lag stil omdat het geld op was. Het was wachten op een bijdrage van de provincie.

Gelderse bushokjes rookvrij

Een toezegging, hoeveel het precies gaat kosten is nog niet bekend. Maar Gelderse bushokjes worden rookvrij. Dat is iets anders dan dat er een rookverbod komt, dat blijkt veel werk omdat daarvoor de wet moet worden aangepast. Bij een rookvrij bushokje wordt de eigen verantwoordelijkheid van mensen aangesproken.

Geld voor regio-organisatie Arnhem-Nijmegen

Ooit was er een stadsregio, maar als achttien gemeenten instemmen komt er een nieuwe regio-organisatie Arnhem-Nijmegen. Daar is 1,2 miljoen euro voor beschikbaar. Zes ton voor het komende jaar en zes ton voor het jaar daarna. Met dat geld moet de organisatie worden opgetuigd, zonder dat de inwonersbijdrage per direct omhoog moet. Zo'n regioverband moet ervoor zorgen dat grotere thema's gezamenlijk kunnen worden opgepakt.

Overigens was niet iedereen even enthousiast over de begroting. Vier oppositiepartijen stemden tegen: Forum voor Democratie, SP, de Partij voor de Dieren en de PVV.