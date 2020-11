LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 11 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 11 november

18:43 - Werk of studie in Duitsland? Je hoeft niet elke keer in quarantaine

Studeer of werk je in Duitsland? Dan hoef je niet elke keer in quarantaine, meldt minister Hugo de Jonge. Duitsland is nu oranje gebied en daarom zou je volgens de regels elke keer in quarantaine moeten als je de grens over gaat. Maar De Jonge noemt dat disproportioneel omdat de quarantaineperiode dan na elke werk- of studiedag opnieuw zou beginnen.

Je moet overigens wel over een aantal voorwaarden voldoen om deze uitzondering te krijgen. Studenten moeten ingeschreven staan bij een instelling die in een ander land ligt dan hun woonplaats, ook moet aanwezigheid bij de lessen noodzakelijk zijn. Ook voor grenswerkers geldt dat zij fysiek op hun werk aanwezig moeten zijn.

14:32 - Nieuwe besmettingen in provincie onder de vijfhonderd

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn landelijk 5424 nieuwe coronagevallen geregistreerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er 738 meer vergeleken met dinsdag. Het aantal nieuwe besmettingen in Gelderland lag woensdagmorgen 10.00 uur onder de vijfhonderd. Het RIVM registreerde 496 nieuwe gevallen van corona. Er zijn 3 ziekenhuisopnames bijgekomen. Ook zijn er helaas 7 overlijdens.

12:55 - Spannende weken voor verpleeghuizen

De Waalboog, Kalorama, zorggroep Maas & Waal en ZZG zorggroep trekken aan de bel: de werkdruk van hun medewerkers neemt nog steeds toe. Terwijl die sowieso al hoog is in coronatijd. Alle extra handen zijn daarom welkom, zeggen de zorgorganisaties in Gelderland-Zuid.

Alle professionele hulptroepen zijn ingezet, zoals de beschikbare flexmedewerkers en zzp’er. Ook het Rode Kruis, de horeca en Defensie is om hulp gevraagd. “We hebben dringend hulp uit de samenleving nodig. Daarom doen we gezamenlijk de oproep aan iedereen die de komende weken in staat is om zorgorganisaties te ondersteunen zich te melden via extrahandenvoordezorg.nl”, zegt bestuurder Angela Jansen van ZZG zorggroep.

Volgens de zorgorganisaties bleek tijdens de eerste golf dat de piek in verpleeghuizen later komt dan in ziekenhuizen. Het blijft dan ook de komende weken nog spannend en zwaar, klinkt het.

12:29 - Geen strikte handhaving op Sint Maarten

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zegt niet zo strikt te handhaven op Sint Maarten-activiteiten als op andere maatregelen. "We willen in onze regio wel voorkomen dat er een volledige lockdown komt, want we zitten namelijk nog wel in de situatie 'zeer ernstig'. Maar we hebben er breed over gecommuniceerd, zodat ouders op de hoogte zijn van de situatie in onze regio. We vertrouwen erop dat ze verstandig zijn."

De regio kan het feest niet verbieden. Een Sint Maartenoptocht is geen evenement en kinderen tot 12 jaar mogen zingen en dansen op straat. Volwassen begeleiders moeten zich wel aan de algemene coronaregels houden, zoals niet meer dan twee personen op straat en anderhalve meter afstand.

09:58 - Zaken als Zeeman en Action doen goede zaken

Nederlandse koopjeswinkels als Action, Zeeman en Big Bazar profiteren van de coronacrisis. Dat constateert Het Financieele Dagblad na een rondgang. Consumenten kopen meer voordelige onderbroeken, kerstballen en schuursponsjes dan vorig jaar.

08:51 - Een boodschap van de burgemeester van Nijkerk

Burgemeester Gerard Renkema van Nijkerk richt zich tot de inwoners van zijn gemeente.

 

08:37 - Snoep halen met Sint Maarten? Houd je aan de regels

Door corona is ook Sint Maarten anders dan anders. Wil je met je kind(eren) langs de deuren? Ga dan alleen met het eigen gezin. Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Houd minimaal 1,5 meter afstand van de bewoners. Vraag bij jouw gemeente na of er aanvullende regels zijn voor de viering van Sint Maarten.

07:41 - Met de trein? Vooraf aanmelden a.u.b.

De Nederlandse Spoorwegen willen dat reizigers die van plan zijn de trein te pakken, hun reis van tevoren aanmelden. Volgens de spoorvervoerder krijgen ze zo meer inzicht in welke treinen druk lijken te worden. Het doorgeven van de reisplannen kan vanaf vandaag. In de app van de spoorvervoerder is daarvoor een speciale functie gebouwd, Treinwijzer genoemd.

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de spoorvervoerder te maken met veel minder reizigers dan voorheen, schrijft de NOS. Terwijl 90 procent van de treinen rijdt, maakt nog maar 30 à 35 procent van het normale aantal reizigers er gebruik van. "We merken dat reizigers de trein nu soms links laten liggen omdat ze bang zijn voor drukte. Er is dus behoefte aan meer inzicht daarin", laat de NS weten.

Uit onderzoeken van de spoorvervoerder blijkt dat veel mensen nu met de auto naar het werk gaan, terwijl ze voorheen de trein pakten. "Sommige mensen hebben de perceptie dat het soms te druk is in de trein. Met de aanmeldfunctie willen we die zorgen een beetje wegnemen. Zo kunnen wij een mailtje sturen als de trein te druk lijkt te worden of uitvalt".

Het bedrijf benadrukt dat het aanmelden van de treinreis vrijwillig is en ook in de toekomst niet verplicht wordt.

06:30 - Na berenjacht, nu gluurpietjes speuren

Tijdens de eerste coronagolf was Gelderland volledig in de ban van de berenjacht. In deze tweede golf zijn op steeds meer plekken gluurpietjes achter de ramen te zien. Net als tijdens de berenjacht kunnen kinderen een speurtocht maken en zoveel mogelijk gluurpietjes zoeken.

Een gluurpietje in Nunspeet (ingezonden foto).