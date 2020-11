'We zijn gewoon gepiepeld', wethouder baalt van vernietigend onderzoek

Er komt in Ermelo een onderzoek naar enkele 'hoofdpijndossiers'. Dat was de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering, woensdagavond. Burgemeester André Baars vertrok onlangs na forse kritiek. De wethouders blijven gewoon in functie.

Een kritisch rapport kostte burgemeester Baars zo'n twee weken geleden de kop. Hij kreeg de spreekwoordelijke zwarte piet toegespeeld en trok daarom zelf zijn conclusie.

En er is meer schade, volgens Han Wilhelm van Burgbelangen Ermelo: "Natuurlijk is er sprake van imagoschade voor de Ermelose politiek en dat betreuren wij." Natuurlijk vindt ook hij het sneu voor de persoon Baars, maar hij heeft ook kritiek op de voormalig burgemeester: "Het is eigenlijk niet sjiek voor het debat de politieke arena te verlaten. De raad stond erbij en keek ernaar."

Zelfreflectie

Het woord van de avond was 'zelfreflectie'. Daartoe wordt ook opgeroepen in het rapport van de onderzoekers die de bestuurlijke crisis in Ermelo hebben onderzocht. Erik van der Weide van het CDA vat het treffend samen: "Een brede bestuurscrisis is nooit aan één persoon te wijten." Ook de wethouders moeten volgens hem naar hun eigen rol kijken.

Maar dat dat nog niet zo gemakkelijk is, laat wethouder Leo van der Velden van de SGP merken: "Ik ervaar geen crisis in mijn dagelijkse werk. De samenleving is het niet altijd met elkaar eens. Wij ook niet, maar we gaan altijd met respect met elkaar om."

"Maar ik ben geen wethouder geworden om continu in de spiegel te kijken", voegt hij er na de vergadering aan toe. Van der Velde heeft spijt dat hij heeft meegewerkt aan het onderzoek. "De vertrouwelijkheid is geschaad. Vertrouwelijke gesprekken zijn zomaar op straat komen te liggen." De wethouder zoekt even naar woorden. "Eigenlijk zijn we gewoon gepiepeld en het geeft een onbevredigend gevoel als de conclusie dan is dat er niet zoveel aan de hand is."

Vertrouwen

Raadsbreed wordt onder meer een motie aangenomen om een aantal langlopende dossiers te onderzoeken. "Duidelijk is dat bij een aantal grote dossiers geen vertrouwen meer is in de gemeente bij de inwoners", zegt Pieter Stam van de SGP. "Daar kunnen we niet omheen. Maar wie zonder zonde is, gooit de eerste steen."

Volgens Stam heeft Ermelo de komende tijd een ervaren waarnemend burgemeester nodig. "Een verbinder. Er moet bovendien een onderzoek komen naar wat er mis ging. We moeten daar lessen uit trekken voor de toekomst. Inwoners moeten zich gehoord voelen." En dat vinden dus alle partijen.

Na dat onderzoek moet er een raadsenquête komen, waarbij hoofdrolspelers eventueel ter verantwoording geroepen kunnen worden. Een van de zwaarste middelen die een gemeenteraad heeft.

Consequenties

Volgens Han Wilhelm van Burgbelangen Ermelo moet dat allemaal in de openbaarheid gebeuren. "Zodat de bevolking ook ziet dat we daar serieus mee bezig zijn." Of het consequenties heeft, betwijfelt hij. "Want als we zover zijn, zitten we alweer vlak voor de volgende verkiezingen. Dus ik denk dat de wethouders die er nu zitten, wel blijven zitten tot het einde."

