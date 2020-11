'Heel dom', interne VVD-mail uitgelekt

Want die boodschap viel niet in goede aarde bij de oppositie. "Dat is wel de arrogantie van de macht en een schoffering van het democratisch proces", stelt Jorine Dirks (SP). Van de mooie woorden over elkaar de ruimte geven en luisteren naar ieder zijn inbreng, komt volgens haar niets terecht. "Er ontstaat zo echt een walgelijk beeld en ik had hier eigenlijk niet willen zitten", vult haar partijgenoot Jeroen Kuijpers aan.

'Aan de kant geschoven'

Voor de lokalen van GPRB was het reden niet meer deel te nemen aan het debat. "Je ziet dat al onze voorstellen aan de kant worden geschoven voor we ze kunnen toelichten. Het gebeurt vaker dat de coalitiepartijen zorgen voor een dichtgetimmerde vergadering. Ik kon daar nooit de vinger achter krijgen. Deze mail maakt dat nu heel duidelijk. Niet fraai."

De oppositie wordt volgens Rook op deze manier monddood gemaakt. "Dan moeten we niet gek staan te kijken als mensen straks zeggen: laat maar, ik stem niet meer voor een gemeenteraad." Ze hoopt dat het signaal dat ze afgeeft door uit het debat te stappen iets oplevert. "Ik heb de knuppel in het hoenderhok gesmeten."

"We zijn niet gekozen mee te doen aan een toneelstuk met een slecht script", stelt Rook. "Het debat heeft geen zin als een meerderheid alles van tevoren in achterkamertjes afhamert. We laten niet met ons sollen."

'Heb er buikpijn van'

Hopmans laat weten buikpijn te hebben van de uitgelekte mail. "Maar zo dachten wij op dat moment over de voorstellen, zoals die er lagen." De boosheid en frustratie die haar mail bij de oppositie oproept, begrijpt ze wel. Hopmans wijst erop dat er uiteindelijk toch één voorstel van de SP is aangenomen. "Dus het debat doet wel wat. Als voorstellen van de oppositie goed zijn, kunnen we die gewoon steunen."