Wijkcentrum toch open voor 'bakkie koffie': 'Normaal mag iedereen binnen komen lopen'

Het kabinet besloot vorige week dat bibliotheken en buurthuizen voor speciale activiteiten toch open mogen blijven. Bij wijkcentrum De Daele in Doetinchem kunnen mensen die in een sociaal isolement dreigen te raken op afspraak terecht tijdens een koffie-ochtend.

“Dit zijn cruciale ontmoetingsbijeenkomsten”, zegt buurtcoach Anjo Racz. “Mensen die hier komen hebben behoefte aan een moment van samenkomen en voelen zich eenzaam als dit er niet is.” In de eerste coronagolf is het wijkcentrum wel een periode dicht geweest. “Ik kreeg toen van mensen terug dat ze moeilijk hun bed uit konden komen en dat ze in een isolement dreigde te raken”, vertelt Racz.



“Het is een kwetsbare groep die je wat moet blijven bieden.” Daarom besloot Buurtplein, die de koffie-ochtenden organiseert, om tijdens deze tweede golf in afgeslankte vorm door te gaan. “Normaal mag iedereen komen binnen lopen, maar nu moeten we werken op afspraak”, zegt Racz. “We werken met een ‘deurdicht-beleid’, dus zonder afspraak komen mensen niet binnen. We spreken maar met drie inwoners per keer af, dus we zijn wel gebonden aan regels.”

'Ik ben blij dat ik hier naar toe kan'

De 58-jarige Caja Bottcher is één van de deelnemers aan de koffie-ochtend in het wijkcentrum. Afgelopen mei scheurde ze tijdens het verhuizen van haar neefje haar enkelbanden. Ze kwam noodgedwongen alleen thuis te zitten. Via haar zwager kon Caja een scootmobiel lenen, waardoor ze nu weer zelfstandig haar boodschappen kan doen. De revalidatie gaat nog maanden duren. Tot die tijd is de ‘koffie-ochtend’ op de één van de hoogtepunten in de week.

“Voor mij is deze ochtend heel erg belangrijk”, vertelt Bottcher. “Thuis lijkt het alsof het dak op mijn hoofd komt vallen. “Ik ben blij dat ik hier naar toe kan, anders had ik alleen maar thuis gezeten.” Caja zegt naar de koffie-ochtend toe te leven. “Ik heb natuurlijk wel wat vrienden of familie, maar die werken doordeweeks vaak. Ik kan niet verlangen dat ze constant voor mij klaar staan.”

Eenzaamheid neemt toe

Marianne de Veer van Vereniging Humanitas ziet eenzaamheid onder mensen de afgelopen periode toenemen. “Met name bij ouderen, maar ook bij anderen die afhankelijk zijn van bijeenkomsten”, zegt de Veer. “Het verenigingsleven, de sportactiviteiten en gezellige momenten komen stil te liggen. Daarbij lijkt het voor veel mensen of de muren op zich af komen.”

Mensen die dreigen in een sociaal isolement te raken durven volgens de Veer vaak geen hulp te vragen. “Ze melden zichzelf niet of heel moeizaam en dreigen daarmee uit het zicht te verdwijnen.

Hopen op verdere versoepeling

Anjo hoopt als buurtcoach dat de maatregelen binnenkort verder worden versoepelt, zodat ze tijdens de feestelijke decembermand weer meer mensen in het wijkcentrum mag ontvangen. “Dat zou fantastisch zijn”, zegt Racz. “We kunnen niet wachten tot het weer de goede kant op gaat. Voor nu zijn we blij dat we er in aangepaste vorm mogen zijn.”