Snoei roemt Ted van de Pavert: 'Enorm complete verdediger geworden'

Van de Pavert is in de bloei van zijn voetballeven. De afgelopen jaren tobde de centrumverdediger met een virus en had hij ook wel eens last van blessures. Dit seizoen is de 28-jarige Doetinchemmer bij De Graafschap één van de stabiele spelers. De rasechte Achterhoeker, Van de Pavert groeide op in Varsselder, was tegen NAC Breda (1-0) de uitblinker.

Als een rots in de branding stond Van de Pavert zijn mannetje in het hart van de verdediger. Snoei verwoordde het op zijn eigen originele wijze. Met een lach: "Bij alle hoge ballen hoor je hem erbovenuit schreeuwen. Dan roept hij zijn eigen voornaam. Iedereen stapt opzij. Want als je blijft staan, loopt hij je rug in tweeën. Onvoorstelbaar. Hij is zo sterk. Ted is, een beetje op late leeftijd, een enorm complete verdediger geworden."

Betrouwbaar

Snoei noemde Van de Pavert een bepalende speler. "Zonder Toine van Huizen tekort te doen, maar Ted laat zien dat hij een leider is. Aan de bal is hij ook heel betrouwbaar. Als je hem ook zag tegen Danilo, in de beker tegen FC Twente: zo sterk. En zo ken ik hem ook wel. Hij heeft een beetje een hekel aan kunstgras, maar wie niet."

De lach bij Snoei was woensdagavond dus terug. Na de mokerslag van zaterdag tegen Volendam, was De Graafschap getergd. NAC kwam er niet aan te pas, zonder dat De Graafschap zelf groots speelde. "Het moet ook nog beter. Nog strakker en overtuigender", vond ook Snoei. "Maar dit is een mooi begin weer. Ik vond het wel overtuigend en dat is wel eens anders geweest. Zaterdag zijn we toch even te kakken gezet en dan is dit lekker. De manier waarop geeft vertrouwen, ook al is het dan een magere 1-0."

Bekijk de reacties van matchwinner Mo Hamdaoui en trainer Mike Snoei: