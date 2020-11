School maakt speciaal voor ouders talkshow over corona

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Het is een bijzondere avond", vertelt rector Niels van der Graaff. Het programma dat via internet gestreamd wordt, is speciaal voor de ouders. "Zodat ze weer eens contact met de school hebben."

"We hebben een aantal experts uitgenodigd die goede feedback kunnen geven op thema's die op dit moment voor ouders belangrijk zijn. In de tijd van corona hebben we ontdekt dat de school toch anders is gaan werken. En dat betekent dat de verantwoordelijkheid er een succes van te maken nog meer is komen te liggen bij ouders en leerlingen zelf", aldus de rector.

Jacqueline Wolters heeft twee dochters op het Beekdal. Sinds dit schooljaar hebben de leerlingen korter les, verdeeld over de ochtend en de middag. "De ene dochter slaapt lang uit, begint later. De bovenbouw heeft meer in de middag les. De ander moet vroeg eruit en is eerder thuis." De situatie is anders dan voorheen, maar niet per definitie slechter. "Ik merk dat er veel meer gesprek is thuis", zegt ze blij.

Wat overigens opvalt tijdens de online talkshow is dat leerlingen aangeven dat ze, als ze slim plannen, veel meer tijd over houden voor andere, leuke dingen naast school.