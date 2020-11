De Graafschap herpakt zich en klopt NAC in topper

De ploeg van Snoei had wel iets goed te maken na de sof van zaterdag tegen Volendam (2-5). Met NAC uit Breda kwam woensdag opnieuw een topploeg in de eerste divisie op bezoek. Beide ploegen ontlopen elkaar nauwelijks op de ranglijst en dus waren de belangen groot.

Beter veldspel

NAC kon echter weinig potten breken op de lege Vijverberg. De Graafschap zette direct druk en was een stuk vaster aan de bal dan in de vorige wedstrijden. Aan beide kanten was het ook aftasten en niet geslacht worden in de omschakeling. De Graafschap trok het spel al snel naar zich toe. Dat leidde tot beter veldspel dan het slordige NAC dat loerde op de counter en flink inzakte.

Kansen De Graafschap

De Graafschap kreeg de eerste grote kans met een kopbal van Toine van Huizen. De verdediger vond echter keeper Olij op zijn weg, die uitstekend redding bracht. Ted van de Pavert dook nog op de bal, maar een doelpunt leverde zijn poging niet op. Even later kregen de Superboeren een tweede kans. Van de Pavert schoot echter naast. NAC zette daar weinig tegenover. De Boer moest alleen optreden bij een kopbal van Malone.

Durf

In tegenstelling tot het duel met Volendam toonde De Graafschap nu meer lef en was het veldspel ook verzorgder. Op het middenveld was de thuisploeg meestal de baas. De wil om de wedstrijd te winnen, was bij de Achterhoekers meer aanwezig dan bij NAC. Vijf minuten voor rust leverde een soort van scrimmage bijna de 1-0 op. Van Mieghem, al een aantal keren hard aangepakt, trof met een vlammend schot de lat. Dat De Graafschap op slag van rust alsnog op voorsprong kwam, mocht dan ook verdiend genoemd worden. Opoku legde de bal in de zestien klaar voor Hamdaoui en de vleugelspits vond beheerst de lange hoek (1-0).

Verdedigend stabiel

In de tweede helft bleef De Graafschap, onder leiding van de robuuste Ted van de Pavert, de betere ploeg en gaf het opnieuw geen grote kansen weg. Tutuarima schoot vanaf de linkerkant na een goede kapweging de bal in het zijnet. Ook was er nog een mogelijkheid voor Opoku. Het duel kenmerkte zich na rust vooral door veel strijd en overtredingen, maar scheidsrechter Nijhuis liet zoals zo vaak veel doorgaan. Daarbij werd De Graafschap overigens niet bevoordeeld. De Graafschap slaagde er niet in om door te drukken en een tweede treffer te maken. Anderzijds had het ook weinig te vrezen van NAC. Zo pakte De Graafschap drie belangrijke punten, steeg het door naar plek twee en blijft het dus volop in de race voor promotie.

Mo Hamdaoui was blij met zijn doelpunt tegen NAC Breda: