Twee keer werd Fenna's operatie afgezegd: 'De emoties liepen bij mij heel hoog op'

Met orthopeed Ferry Steenstra lopen de cameraman en ik naar één van de operatiekamers van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn. We moeten eerst een pak aan. Niet het corona-beschermingspak dat we nu al weken lang zo vaak aan moeten tijdens het filmen op corona-afdelingen. Maar een operatiepak, dat gelukkig een stuk minder benauwend is.

Cameraman Alwin en verslaggeefster Annemieke op een lege operatiekamer. Foto: Omroep Gelderland.

De OK staat leeg. En Ferry Steenstra kan niet helemaal onderdrukken dat hij daar wel van baalt. "Ik kan opereren, de OK is vrij, er is in principe OK-personeel, maar we hebben geen bedden. Als ik hier iemand aan zijn knie opereer of een nieuwe heup geef, moet diegene daarna op onze verpleegafdeling in een bed liggen. En dat is er niet. We zijn van 22 bedden teruggegaan naar zes tot acht. Simpelweg omdat er niet meer genoeg verpleegkundigen zijn. Onze verpleegkundigen worden ingezet bij de coronapatiënten en dus zijn er niet genoeg voor orthopedie."

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld KNO-artsen en plastisch chirurgen. En ook in veel andere ziekenhuizen. Zorg voor kankerpatiënten en acute zorg gaat door, maar voor veel andere dingen kunnen patiënten nu even niet terecht of ze moeten langer wachten. Net als Gelre ziekenhuizen heeft Rijnstate in Arnhem de reguliere zorg met dertig procent verminderd. Het Radboudumc in Nijmegen zelfs met 50 procent. Vaak zijn het operaties, maar soms ook de bezoeken aan een arts die worden uitgesteld of vervangen door een telefonisch of videoconsult.

De emoties liepen bij mij heel hoog op Fenna Wagenaar over haar uitgestelde operaties

Wat wachten op een operatie die steeds wordt uitgesteld met je doet, weet Fenna Wagenaar uit Apeldoorn als geen ander. "Twee keer is mijn heupoperatie uitgesteld; de emoties liepen bij mij heel hoog op", vertelt de 84-jarige. "Ik begrijp het wel, maar je leeft er naar toe, maakt je zenuwachtig en de tweede keer werd ik echt vlak voor de operatie afgebeld. Dat vond ik heel moeilijk. Ik kreeg daarna wel een bloemenbon voor alle narigheid. Nou dat vond ik toch wel hartstikke leuk." Fenna Wagenaar is inmiddels aan haar heup geopereerd. Foto: Omroep Gelderland.

Inmiddels is ze net geopereerd. "Als ze me de derde keer weer hadden afgezegd, was ik er helemaal mee gestopt. Het bezorgde me zoveel stress." Nu gaat het goed. "Ik heb geen pijn meer, dat is zo heerlijk."

Stokje voor gestoken

Ze was wel bijna voor de derde keer afgebeld. "Maar daar hebben we een stokje voor gestoken", zegt orthopeed Ferry Steenstra. "We begrijpen allemaal dat nu er sprake is van schaarste; dat iemand met een tumor voor iemand met een zere heup gaat. Dat is terecht. Maar je merkt wel dat mensen het wachten zat zijn. Het duurt te lang, mensen willen van hun pijn af en dan krijgen we wel de vraag waarom coronapatiënten belangrijker zijn."

Iets meer lucht

Dat dat wachten niet voor niets is, zien we op de corona-afdeling van het CWZ ziekenhuis in Nijmegen. Longverpleegkundige Janine Nieuwenhuis draaft in coronabeschermingspak van patiënt naar patiënt. "Normaal hebben we op de longafdeling twintig bedden; nu 32 met alleen maar coronapatiënten. Maar gelukkig is het niet meer zo erg als vorige week toen we mensen nog naar ziekenhuizen aan de andere kant van het land moesten verhuizen. Dat gaf veel stress. Emoties en boosheid bij patiënten en hun familie. Er is nu iets meer lucht en af en toe een bed onbezet." Longverpleegkundige Janine Nieuwenhuis. Foto: Omroep Gelderland.

Terwijl ze met ons staat te praten, komt collega Kim naar haar toe. "Meneer op kamer 21 gaat echt niet goed." Kim is duidelijk aangeslagen. Terwijl we er nog rondlopen, overlijdt de man en moeten wij snel onze jassen en tassen uit een kamertje halen, zodat daar familie kan zitten. Janine: "Heel verdrietig. Het leek erop dat deze meneer opknapte en dan toch weer niet. Hij was heel angstig en dus heeft Kim er een tijdje bij gezeten, daar werd hij rustig van."

Het gaat heel hard

Ze moet door. Er liggen nog drie mensen heel slecht. "We zijn hier op de longafdeling wel wat gewend, maar nu gaat het wel heel hard. Elke week overlijden wel zes of zeven van onze patiënten." Of ze denkt dat die tweede golf nu een beetje op zijn einde is? "Absoluut niet. Het is nog steeds heel druk. En we hadden ruim een week geleden toch een piek aan besmettingen? Nou, die mensen worden pas na een week tot tien dagen ziek, dus die komen nog."

