Westnijlvirus in Gelderland: 'Muggenbeet levert je nu meer risico op dan alleen een bult'

Horren voor de deur, klamboes boven het bed en lange kleding aan als je in de tuin nageniet van een warme zomerdag. We kennen de adviezen van vakanties, maar het kan in Nederland straks ook het devies zijn, zegt een onderzoeker van de Wageningen Universiteit.

Het westnijlvirus wordt namelijk overgedragen door muggen. Het kan westnijlkoorts veroorzaken, hoewel het overgrote deel van de mensen niet ziek wordt. “Zo'n 20 procent van de mensen die besmet raken, krijgt klachten zoals koorts en griepachtige klachten. Dat gaat ook gewoon weer over. Maar er is een klein deel, 1 procent, dat ernstigere symptomen vertoont, zoals hersenvliesontsteking”, vertelt Sander Koenraadt van de Wageningen Universiteit. Hij onderzoekt het overdragen van infectieziekten door muggen.

Vogels en muggen

Anders dan bij corona wordt dit virus niet van mens-op-mens overgedragen. “Bij de overdracht van het westnijlvirus zijn vogels en muggen betrokken: vogels dragen het virus bij zich en als een mug een besmette vogel bijt, kan hij het verder verspreiden naar bijvoorbeeld de mens. De enige manier waarop het van mens op mens kan worden overgedragen, is via bloedtransfusies.”

Om die reden is bloedbank Sanquin meteen begonnen met het selectief testen van gedoneerd bloed op de aanwezigheid van het virus.

Van zuid naar noord

Het virus kwam in eerste instantie vooral in zuidelijke landen voor, maar rukt op naar het noorden omdat het daar steeds warmer wordt. Koenraadt: “De Nederlandse huissteekmug kan dit virus ook overdragen. Maar de klimaatomstandigheden moeten zo zijn dat je meer muggen hebt. En dat het virus zich sneller in de mug ontwikkelt. Het virus komt namelijk eerst van de vogel in de maag van de mug en vervolgens moet het in haar speekselklieren terecht komen. Als te koud is, gaat de mug al dood voor dat gelukt is.”

Hittegolf

Waarschijnlijk was de hittegolf in augustus ideaal voor het westnijlvirus om zich verder te verspreiden. Nu het er is, betekent het ook dat we er rekening mee moeten houden.

“Muggen zijn altijd vervelend geweest, maar gebeten worden door een mug levert je nu meer risico op dan alleen een muggenbult", meent Koenraadt. "Het is serieus, dus misschien moeten we ons beter gaan beschermen tegen muggen, met antimuggen-crèmes, horren, klamboes en lange kleding. En aan muggenbestrijding doen: bijvoorbeeld door de broedplaatsen van muggen in je eigen tuin, in stilstaand water, te verwijderen.”

RIVM: 'Geen paniek'

Het RIVM meldde woensdag echter dat een "panische reactie" nog helemaal niet nodig is. "We hoeven nu niet onder klamboes te gaan slapen. Dat zou echt een overreactie zijn", aldus een medewerker va het instituut.