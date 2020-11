Vuurwerkverbod dreigt, maar we mogen wel carbidschieten

In de Achterhoek en op de Veluwe is carbidschieten rond oud en nieuw populair en gebeurt op veel plaatsen. Nu er hoogstwaarschijnlijk een vuurwerkverbod komt, rees de vraag hoe dat zat met het carbidschieten.

"Carbid valt niet onder het vuurwerkbesluit", stelde Bruls dinsdag op Radio Gelderland. "De veiligheidsregio's bepalen zelf hoe ze daar mee omgaan. Er komt in ieder geval geen landelijk verbod."

'Het mag gewoon doorgaan'

En dus reageerde de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland vandaag. "Wij begrijpen heel goed dat iedereen zin heeft in een plezierige afsluiting van dit bijzondere jaar. Daarom mag - voor zover we nu kunnen beoordelen en zolang er nog geen landelijke beperkingen komen - ook dit jaar deze traditie in onze veiligheidsregio doorgaan."

De geldende coronamaatregelen moeten daarbij wel nageleefd worden. "Om het carbidschieten gecontroleerd en gereguleerd te laten verlopen, gelden per gemeente lokale voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Een meldings- of vergunningsplicht kan daartoe behoren", vertelt woordvoerder Heidi Otten.

'Dan maar carbid schieten'

En doordat er geen verbod komt op carbidschieten, ging het op Twitter al meteen los. Als we dan geen vuurwerk mogen afsteken, dan kunnen we toch net zo goed carbid gaan schieten? Is een veelgehoorde kreet.

Burgemeester Bruls is niet bang dat iedereen nu massaal overstapt op het carbidschieten. "Zo zitten mensen gelukkig niet in elkaar. Degenen die de regels wel overtreden en massaal samen gaan carbidschieten, kunnen zich verheugen op een ontmoeting met een politieman of een boa."

Luister hier naar het gesprek met Hubert Bruls op Radio Gelderland: