Asfaltcentrale Nijmegen trekt verzoek om meer uitstoot in na commotie

Asfaltproducent Dura Vermeer laat weten geen gebruik meer te maken van de verruiming van de vergunning voor zijn centrale in Nijmegen. De onrust die in de buurt ontstond, toen bekend werd dat het bedrijf aan de Energieweg 500 procent meer van het kankerverwekkende benzeen zou mogen uitstoten, heeft een rol gespeeld bij het besluit.

Voor groene school Helicon, die met zijn vmbo-afdeling aan de overkant van de straat zit, was de verruiming van de uitstoot zelfs de druppel om te vertrekken. Dat besluit is ook niet veranderd. De school heeft nog wel overleg gehad met drie wethouders na de ontstane commotie. Daar werd de vraag gesteld wat hen zou kunnen beïnvloeden om toch te blijven.

Grootschalige industrie blijft

"Eigenlijk alleen wanneer de hele asfaltcentrale zou verdwijnen willen we ons besluit herzien", was daarop het klip-en-klare antwoord van schooldirecteur Arjen Jaarsma. "Het lange termijn perspectief wijzigt niet. We blijven voor de komende 30 jaar, als ik naar de gemeente luister, tegen die grootschalige industrie aanzitten. En we zitten nu ook al drie dagen per week in de viezigheid en de stank, als de westenwind er is."

De school is wel blij dat nog meer uitstoot nu van de baan is. Voor alle omwonenden en andere betrokken. Maar ook voor henzelf. "We werken er nu en hebben er studenten zitten. Al gaan we ergens anders nieuw bouwen, de komende twee jaar zie ik ons daar zeker nog zitten."

Dat Dura Vermeer deze woensdag een verzoek tot intrekking voor het tijdelijk verhogen van de emissienorm van benzeen voor Asfalt Productie Nijmegen (APN) bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen ingediend heeft, is ook heugelijk nieuws voor de buurt natuurlijk. De omwonenden zijn blij met de aandacht die er voor hun zorgen kwam dankzij Omroep Gelderland en dagblad De Gelderlander en het effect dat het heeft gehad.

Nog steeds veruit meeste doden door luchtvervuiling

De verhoging van de uitstoot van de asfaltcentrale was van tijdelijke aard geweest, bedoeld voor een landelijke proef voor duurzaam asfalt. Volgens de gemeente zou de gezondheid van de omwonenden nooit in gevaar geweest zijn. Roel van Tiel, die optreedt als woordvoerder namens de buurt, wijst er op dat 20.000 omwonenden nog steeds met hun huizen grenzen aan het zwaarste industriegebied van heel Nederland dat direct tegen een woonwijk aan ligt.

"Nijmegen is natuurlijk nog steeds de gemeente met veruit de meeste doden door luchtvervuiling. Dus het is niet zo dat het probleem weg is, alleen dat verergering van het probleem van tafel is." Van Tiel wil met gemeente en bedrijven kijken hoe dat op langere termijn omlaag kan. "Het liefst voor ons natuurlijk morgen, dat zou fantastisch zijn. Maar wij erkennen ook dat er meer belangen spelen."

Zie ook: