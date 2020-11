GroenLinks nuanceert eigen bijdrage over biomassa

Het leek in de Statenvergadering klip en klaar: GroenLinks is fel tegen biomassa. Opmerkelijk, omdat gedeputeerde Jan van der Meer van GroenLinks het meermaals opnam voor biomassacentrales, zoals die op de Kleefse Waard in Arnhem.

"Wij vinden het niks", stelde Statenlid Frans Bruning. Daarop kwamen vragen of hij zijn eigen gedeputeerde ging aanvallen. "Die hoort mij vandaag."

Maar de partij nuanceert de eigen bijdrage later. "Het is geen ideale brandstof", zegt fractievoorzitter Janet Duursma. "Maar wat wil je dan wel? Het is een middel om de transitie in te zetten. Biomassa willen wij alleen onder drie voorwaarden: snoeihout, tijdelijke aard en uit de buurt."

Oftewel: geen volwaardige bomen in de biomassacentrale. Bruning tijdens de Statenvergadering: "Geen complete bossen, dat is volgens mij ook pure demagogie. Natuurlijk willen wij dat niet, dat is ons standpunt."

Biomassa is binnen GroenLinks een heibel onderwerp. Landelijk is de partij tegen de subsidies voor biomassacentrales. Alleen onder zeer strenge voorwaarden. "Maar daarvan is slechts een hele kleine hoeveelheid en daarom zijn wij tegen subsidies voor nieuwe biomassacentrales", aldus de partij.

De provincie benadrukte tijdens de Statenvergadering dat er in Gelderland alleen afvalhout wordt gebruikt en dat 99 procent van binnen een straal van 100 kilometer komt.

