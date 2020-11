Integreren via sportverenigingen

Helpende handen

Sportverenigingen hebben vaak structureel een tekort aan vrijwilligers. Door samen te werken met vluchtelingen van het zogenaamde Refugee Team, biedt dat probleem een oplossing voor de clubs en kunnen vluchtelingen actief meehelpen. En dat is wel zo gezellig om met vaak zeer trouwe vrijwilligers van de sportclub in contact te komen en samen de klus te klaren. Want ondanks dat er enorme aantallen mensen actief zijn als vrijwilliger in sportland, is meer dan de helft van de verenigingen naarstig op zoek naar vrijwilligers en heeft 14% zelfs een groot tekort. Vluchtelingen zijn voor langere tijd aangesloten bij een sportclub en kunnen daarmee dat probleem helpen oplossen.

Vernieuwend

Het Refugee Team helpt vluchtelingen op een vernieuwende manier snel en goed te integreren. Van een vliegende start van hun inburgeringstraject tot aan een goede passende baan. Via vrijwilligerswerk bij sportevenementen, festivals en actieve workshops wordt vluchtelingen een plek geboden waar zij direct mee kunnen doen, de taal kunnen oefenen en een netwerk kunnen opbouwen.

Een vluchteling hoeft de Nederlandse taal nog niet perfect te spreken, het is zo waardevol om vrijwilligerswerk te doen dat foutloos de Nederlandse taal beheersen, geen keiharde eis is. De gedachte is dat een vluchteling de taal spelenderwijs onder de knie kan krijgen en op die manier werkt aan zijn of haar integratie.

Motivatie is hierbij veel belangrijker. Natuurlijk is het wel zo dat er in het Nederlands op een redelijk niveau gecommuniceerd moet kunnen worden.

Conflicten

Door conflicten in het Midden-Oosten en Afrikaanse regio’s komen sinds 2013 meer vluchtelingen naar Nederland. Als ze dan na onzekere tijden een verblijfsvergunning krijgen, is het een grote uitdaging om een baan te vinden. Bijna 90% van de mensen met een verblijfsvergunning heeft na 2,5 jaar nog altijd geen baan met alle gevolgen van dien. Eenzaamheid ligt op de loer, naast het gemis van familie en hun eigen thuis. Als dan, ongeacht achtergrond, de mogelijkheid bestaat om te kunnen helpen bij een sportvereniging, kan het gevoel van eenzaamheid en je buitengesloten voelen afnemen.

Culturele verschillen worden minder belangrijk, de taal van samen met sport bezig zijn staat voorop. Bovendien is het voor verenigingen een mooie kans om te zorgen voor meer diversiteit onder hun vrijwilligers en voor vluchtelingen een enorm goede eerste stap in het opbouwen van een CV.

Als we winnen...

Als het Refugee team in de prijzen valt, wil ze het geld inzetten om samen te gaan werken met zo'n 20 sportverenigingen in Gelderland, in de gemeenten Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en Wageningen. Het doel is om totaal 30 nieuwkomers in de leeftijd vanaf 18 jaar, structureel aan een vrijwilligersplek te helpen. Op dit moment is het Refugee Team actief in Brabant, waar het een groot succes is. Met het prijzengeld kan het plan ook in Gelderland worden uitgevoerd.

Wil jij dat dit plan wint? Stem dan hier en sla tegen de boksbal. Uw stem telt in totaal slechts 1 x mee, ook als u vaker op de boksbal slaat!

Benieuwd wie de andere genomineerden zijn? Klik dan hier.