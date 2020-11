Geen nieuwe uitbraak na twee coronabesmettingen in verpleeghuis Heerde

Bij bewoners van verpleeghuis Brinkhoven in Heerde zijn geen nieuwe coronabesmettingen geconstateerd, nadat vorige week twee bewoners positief werden bevonden op het virus. "Gelukkig is het daarbij gebleven."

Directeur Jos Bleijenberg kreeg woensdagmorgen het goede nieuws te horen. "We hebben de afgelopen week al onze bewoners meerdere keren getest", vertelt hij. "Gisteren is de laatste testronde geweest. Omdat we nu de incubatietijd voorbij zijn, kunnen we stellen dat er op dit moment geen nieuwe besmettingen in ons verpleeghuis zijn."

Niet zo ernstig ziek

Brinkhoven werd tijdens de eerste golf zwaar getroffen door het coronavirus. De afgelopen zomer bereidde het verpleeghuis zich dan ook grondig voor op een opleving van het virus. De speciale covid-unit die werd opgericht, wordt op dit moment bewoond door de twee besmette cliënten.

"Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met hen", zegt Bleijenberg. "Ze zijn niet zo ernstig ziek als we gezien hebben tijdens de eerste golf." Toch houdt hij een slag om de arm: "We hebben eerder gezien dat de situatie snel kan omdraaien, maar we zijn voorlopig voorzichtig optimistisch."

In tegenstelling tot de eerste golf, blijven bezoekers nu wel welkom in het verpleeghuis. "We willen niet weer zo'n totale lockdown, dat kunnen we onze cliënten niet aandoen. Maar we beperken het wel: één bezoeker per persoon per dag, en met een mondkapje voor. En op de covid-unit moeten mensen in volledig beschermende kleding."

Buiten het personeel en familie laat het verpleeghuis op dit moment niemand toe. "We moeten erg voorzichtig zijn, uiteindelijk zijn het toch mensen van buiten die het virus mee naar binnen nemen."

Ook personeelsleden met corona

Momenteel is ook een aantal personeelsleden ziek. "Iedereen die klachten heeft, laten wij gelijk testen met een sneltest. We hebben dan binnen 24 uur de uitslag. En als iemand corona heeft, ben je diegene minstens twee weken kwijt."

Voorlopig komt Bleijenberg nog wel rond met zijn personeel. "De roosters worden nog gevuld, dus dat scheelt."