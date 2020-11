Schooldirecteuren nemen afstand van 'anti-homoverklaring' na ophef

Media verwijzen volgens hem veelvuldig naar een oude identiteitsverklaring. Daarin stond: "Een homoseksuele levenswijze is in strijd met Gods Woord en wordt als zodanig afgewezen." Er ontstond veel ophef over. "Maar deze zin hebben we er destijds bewust uitgehaald", benadrukt Moens. "Omdat je de medemens die worstelt met deze gevoelens dan bewust in de kou zet. En dat willen we niet."

'Geen enkele school met anti-homoverklaring'

"Er is geen enkele reformatorische school met een anti-homoverklaring", concludeert Willem de Potter, bestuurder van het Van Lodestein College met onder andere scholen in Barneveld, Ede en Kesteren.

Volgens De Potter staat de huidige identiteitsverklaring van reformatorische scholen (pdf.) niet op gespannen voet met 'een veilig schoolklimaat', waar de Tweede Kamer de afgelopen week over debatteerde. "Alle kinderen die bij ons op school zijn, moeten zich veilig voelen", vertelt de schoolbaas. "Ook een jongen die zich tot jongens aangetrokken voelt. Dat vinden we heel belangrijk"

Homogenezers?

"Zo'n kind wordt niet van school gestuurd of wat dan ook", zegt hij. "Integendeel, als we hier op school iets merken van homohaat of wat er op lijkt, dan pakken we dat aan."

"Het is niet zo dat we kinderen naar een homogenezer ofzo sturen", zegt Frans van Hartingsveldt, bestuursvoorzitter van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap. "Ik ken mensen in mijn eigen omgeving die homo zijn en ik weet dat dat diep in de identiteit van mensen zit." Volgens hem is 'een liefdevolle benadering' daarom belangrijk. "Dat is in de kern christen zijn en daar mogen mensen ons aan houden."

Seks tussen man en vrouw

"Seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw", staat wél in de identiteitsverklaring waarmee ouders akkoord moeten gaan als ze hun kind inschrijven. En daar blijft wel degelijk spanning zitten.

"Ik realiseer me heel goed dat mensen daar wat van vinden en daar niet achter staan. Wij hebben een andere opvatting dan de mainstream", zegt De Potter. Hij benadrukt dat het wel de opvatting is die in de reformatorisch kerkelijke wereld uitgedragen wordt. En van een 'anti-homoverklaring', is volgens hem hiermee echt geen sprake.

