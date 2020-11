Ilse vindt haar verdwenen hamster terug op bijzondere plek

Ilse van Vugt had haar hamster al even niet meer in de kooi gezien en ontdekte na lang zoeken dat de hamster een holletje had gegraven in een bloempot. Hunk de hamster heeft het zo naar zijn zin in de bloempot, dat hij besloot om er een nestje in te bouwen.

Ilse is dierenartsassistente bij Dierenkliniek Tiel-Drumpt en heeft enige tijd geleden een speciale plant geschikt voor knaagdieren in de hamsterkooi geplaatst. In het wild eten knaagdieren ook van bepaalde planten en daarom leek het Ilse leuk om ook een plant voor Hunk aan te schaffen.

Nooit verwacht

"Hunk eet af en toe van de plant, maar ik had nooit verwacht dat hij een nestje zou gaan maken in de bloempot!"

Mocht je ook een plantje willen aanschaffen voor je knaagdier, dan raadt Ilse aan om goed uit te zoeken welke planten geschikt zijn. Sommige planten zijn namelijk giftig en dus niet geschikt om aan je hamster, cavia of konijn te voeren.

Ook is het belangrijk dat je knaagdier niet te veel eet van de plant, omdat het anders diarree kan krijgen. Ilse is in ieder geval blij dat de plant zo goed in de smaak valt, al wordt hij vooral gebruikt om in te slapen.