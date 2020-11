Tielse fotograaf (83) heeft weer pech met tentoonstelling

Het is de tweede keer dat de fotograaf probeert zijn foto's te exposeren. De eerste keer was drie jaar geleden in Kapel-Avezaath. Ook toen kwam er een kink in de kabel.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Ziekenhuis in plaats van feestelijke dag

Kousemaeker is al 83. Zijn passie voor fotografie heeft pas op latere leeftijd serieuzere vormen gekregen. Voor zijn expositie in Kapel-Avezaath was een boek gemaakt met zijn beste werk tot nu toe. Iedereen stond klaar voor de presentatie van het boek, maar ondertussen brak de vrouw van de Tielenaar haar heup bij een val. In plaats van een feestelijke opening werd het een verblijf in het ziekenhuis voor hem om bij zijn vrouw te zijn.

Nu, drie jaar later, kreeg Ben zijn revanche in Tiel. Drie series hangen er in de tentoonstellingsruimte. Een serie over carnaval in de Algarve, nieuwkomers in Tiel en muzikanten. Enkele dagen kon hij daar bezoek ontvangen, maar toen moest de expositieruimte dus dicht vanwege corona.

Inmiddels is Kousemaeker er wat laconiek onder. "Ik heb genoeg andere projecten om nu mee aan de gang te gaan", zegt hij. Bovendien wordt de tentoonstelling verlengd. Mogelijk kan de tentoonstelling in Tiel - als de coronamaatregelen niet langer gaan duren - op 18 november weer open.