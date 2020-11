Honderden kilo's illegaal vuurwerk in containers en schuur

In een schuur aan de Boutlaan in Herwijnen (gemeente West Betuwe) lagen 600 cobra's. Dat zijn knallers met een verwoestende kracht. Een 25-jarige man uit het dorp is opgepakt.

330 kilo in containers

Diezelfde dag was het ook raak in Nijkerkerveen. Daar trof de politie 330 kilo illegaal vuurwerk aan in containers aan de Van Dijkhuizenstraat, waaronder nitraatbommen en grote flowerbeds, waar gekleurde boeketten uit schieten. Een 50-jarige man uit de gemeente Nijkerk is aangehouden.

De politie treedt hard op tegen het bezit van illegaal vuurwerk. "Dat doen we omdat het levensgevaarlijk is. Regelmatig wordt het in woonwijken opgeslagen, waardoor er een groot risico voor de buurt ontstaat." Tips zijn welkom via 0900-8844 of eventueel anoniem via 0800-7000.