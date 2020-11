Vitesse oefent in 'trainingspartij' en verslaat SC Heerenveen

De wedstrijd werd gespeeld omdat de clubs in de eredivisie komend weekend niet in actie komen vanwege interlands. Vitesse en Heerenveen spraken daarom af tegen elkaar te oefenen in Arnhem. Vanzelfsprekend werd het duel gespeeld zonder toeschouwers.

De doelpunten tussen de twee ploegen die dit seizoen verrassend goed presteren, vielen allemaal in de tweede helft. Kort na rust scoorde Dewaele in eigen doel. Na een prima actie over de linkerkant van Manhoef leek Huisman, allebei uit de eigen opleiding, te scoren. Maar Dewaele gleedt de bal uiteindelijk binnen.

Twee minuten later was het opnieuw raak voor Vitesse. Na een corner zorgde Hajek in de rebound voor 2-0. Weer tien minuten verder deed Heerenveen iets terug. Mitchell van Bergen, voormalig speler van Vitesse, scoorde vanaf links in de verre hoek. Vitesse besliste een kwartier voor tijd het duel door Manhoef na een combinatie met Darfalou.

Bij Vitesse kregen spelers die de afgelopen weken vaak op de bank zaten een kans om zich te tonen aan de technische staf. De basiskrachten van afgelopen zondag, toen Vitesse met 3-1 won van FC Emmen, kregen rust. De internationals Dasa, Doekhi, Openda en Broja waren er dus ook niet bij in het lege GelreDome.

Letsch gaf spelers als Gong, Manhoef, Leeflang en Delaveris veel speeltijd. Ook Heerenveen zette veel wisselspelers in om ritme te houden.