Experts waarschuwen: corona vraagt ook mentaal veel van ons

Corona hakt er niet alleen fysiek in, mentaal krijgen mensen ook een flinke opdoffer. Zeker nu in de tweede golf is de verwachting dat bij veel mensen de rek eruit is. De Gelderse geestelijke gezondheidsorganisatie GGNet waarschuwt daarom dat mensen hun eigen psychische welzijn goed in de gaten moeten houden en hulp zoeken als dat nodig is.

Een dierbare verliezen, je baan kwijt, een relatie thuis die onder spanning staat. De coronacrisis zorgt ervoor dat we ons op allerlei manieren moeten aanpassen en dat lukt niet iedereen even makkelijk.

"Het is voor ons allemaal alsof we een marathon aan het lopen zijn: we moeten ons steeds aanpassen en kunnen niet de dingen doen die we willen. Dat zorgt voor hele normale reacties op abnormale gebeurtenissen, zoals prikkelbaar zijn, slechter slapen of somber worden", zegt Karin Freriks, manager van de crisisdienst van de Gelderse geestelijke gezondheidsorganisatie GGNet.

Problemen stapelen zich op

Maar voor sommigen blijft het daar niet bij. "Als er meerdere zaken zich opstapelen, zoals het verlies van je baan of het verlies van een dierbare, dan kan de balans op gegeven moment ontregeld raken. Dan kunnen zich psychische klachten of een stoornis ontwikkelen", waarschuwt Freriks.

Zag GGNet in de eerste coronagolf het aantal hulpvragen nog afnemen, nu in de tweede golf worden er juist meer hulpvragen verwacht. De rek is eruit. Vooral mensen bij wie al andere onderliggende problemen speelden, kloppen nu aan voor hulp.

Vraag hulp als je die nodig hebt

Om te voorkomen dat het misgaat, roept GGNet dan ook op om op tijd hulp te zoeken. Freriks: "Zoek afleiding, richt het contact met mensen op een andere manier in, bijvoorbeeld digitaal. Dat is ingewikkeld want veel mag er niet meer. Er wordt van iedereen veel gevraagd aan vindingrijkheid; niks komt je nu aanwaaien. En wees alert. Heb je een paar nachten niet goed geslapen, heb daar dan aandacht voor en overleg eventueel met je huisarts."