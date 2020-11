Daklozen krijgen onderdak in oude pizzeria in Ede

In Ede wordt een voormalig pizzarestaurant omgebouwd tot een opvangplek. "In deze zaal worden grote schotten gezet, zodat de daklozen zo hun eigen verblijf krijgen", legt Fennema uit. Ongeveer 15 kamers moeten er rond december worden opgeleverd. "Tien voor de mannen en vijf voor de vrouwen."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Een normale slaapzaal kan vanwege de coronacrisis niet. Om verspreiding van COVID-19 te voorkomen, wordt er voor gekozen iedere dak- en of thuisloze een eigen plek te geven. Zo krijgen de daklozen een zo 'coronaproof' mogelijk kamertje. De gemeente Ede regelt de opvang en werkt samen met het Leger des Heils.

Geen besmettingen onder daklozen

"Wij kennen nog geen dakloze met het coronavirus", zegt Fennema. "Ze houden zich goed aan de coronaregels, misschien helpt dat. Ze slapen buiten en houden sowieso afstand."

De majoor denkt ook wel dat ze gehard zijn door het buitenleven. "Iedereen weet dat buiten beter is dan binnen vanwege de mogelijke verspreiding van corona via druppels in de lucht."

Bij -10 binnen slapen

Rond het vriespunt, dan wordt buiten slapen al gevaarlijk voor de gezondheid, vertelt Fennema. Daklozen worden bij vrieskou uitgenodigd om binnen te komen slapen. "Bij -10 dan komt er dwang bij kijken, dan kan de politie worden ingezet om daklozen van de straat te halen."

Een woordvoerder van de gemeente Ede laat weten dat niemand tegen zijn wil buiten hoeft te slapen. "Als er geen plek meer is - met de coronaregels inachtneming - worden daklozen desnoods opgevangen in B&B's, recreatiewoningen of desnoods in een hotel."

Dakloze man ligt al bij het gebouw

Naast het oude vervallen restaurant ligt deze woensdag al een dakloze man te slapen. "Het is een arbeidsmigrant uit Polen. Vanwege privacyredenen gaan we hem niet storen. Hij kan soms verward zijn of angstig."

Fennema legt uit dat contact leggen met daklozen soms langer duurt omdat mensen het vertrouwen in de wereld hebben verloren. "Maar we hebben contact met hem en hopelijk komt hij straks ook hier warm in een kamer overnachten."