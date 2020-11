Zes vragen en antwoorden over het westnijlvirus

We hebben al last van het coronavirus en dan komt daar nu ook nog het westnijlvirus bij. In Nederland zijn er tot nu toe zeven mensen besmet met het virus en woensdag werd bekend dat er ook iemand in de regio Arnhem besmet is. Maar moeten we ons zorgen maken over het virus? Wij legden enkele vragen voor aan Hans van den Kerkhof, arts infectieziektebestrijding bij het RIVM.

Waar komt het virus eigenlijk vandaan?

"Het virus is al een aantal decennia bekend in Europa, maar kwam vooral voor in Zuid- en Zuidoost-Europa. In 2018 hebben we dit virus voor het eerst in de noordelijke regio's van Europa gezien, met name in Duitsland. Dit jaar is het virus voor het eerst in Nederland geconstateerd.".

Zie ook: Westnijlvirus duikt op in regio Arnhem

Hoe kan het virus in Nederland terechtkomen?

"Daar hebben we niet een hele goede verklaring voor. Maar gedeeltelijk kunnen we het wel verklaren. Het is een infectie die door trekvogels wordt verspreid. Vogels die in Afrika overwinteren, brengen het virus in de lente mee naar Nederland. Besmette vogels besmetten vervolgens weer de muggen hier. En die muggen kunnen soms mensen of andere zoogdieren, zoals paarden, weer besmetten. Het gaat hier om gewone binnenlandse muggen, dus bijvoorbeeld niet om de tijgermug."

Moeten we nu bang zijn voor de mug en het virus?

"Laten we niet panisch worden voor de eerste beste mug en we hoeven nu niet onder klamboes te gaan slapen. Dat zou echt een overreactie zijn. Maar het is zeker niet altijd een onschuldig virus. Mensen met een zwakkere gezondheid hebben een wat hoger risico. Maar als we kijken naar het aantal patiënten hier en in Europa, zijn dat geen aantallen waar we van hoeven te schrikken. Die aantallen zijn aanzienlijk kleiner dan bij bijvoorbeeld het coronavirus. Slechts een klein deel van de infecties geeft aanleiding tot een bezoek aan de dokter of een ziekenhuisopname."

Zover bekend krijgt 80 procent geen klachten. En 20 procent van de besmette personen krijgt milde, griepachtige klachten zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn. Slechts een zeer klein deel (1 procent) krijgt een ernstige ziekte zoals hersenontsteking, vaak gepaard gaande met spierzwakte, sufheid en koorts. Waarom is er dan nu wel extra aandacht voor dit virus?

"Dat is ook om bloedbanken, zoals Sanquin, te waarschuwen. Het virus kan namelijk ook via bloedproducten worden verspreid. Sanquin, dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit daarvan, heeft nu ook in de regio Arnhem voorzorgsmaatregelen genomen. De besmettingen die nu allemaal bekend zijn, zijn veroorzaakt door de mug."

Maar een besmetting in oktober door een mug, hoe kan dat?

"Het lijkt erop dat toenemende temperaturen daarbij een mogelijke rol spelen. Oktober was bij ons ook vrij warm. De verklaring is ingewikkeld, maar het komt er op neer dat het virus een cyclus doormaakt in de mug. Hogere temperaturen helpen ook bij die cyclus. In de loop van de zomer is er dan ook een hogere hoeveelheid van het virus in muggen te vinden."

Sterft het virus dan nu?

"Nee, muggen overwinteren ook. Helemaal als winters niet al te streng zijn, overwinteren ze goed. Dan kan het virus dus ook overwinteren. En trekvogels blijven ook op en neer gaan. Het virus zal dus waarschijnlijk blijven, hoewel daarmee niet zeker gezegd is dat we volgend jaar weer infecties zullen zien."