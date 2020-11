Vijf tips waarmee jij de tweede coronagolf doorkomt

Corona is niet alleen een lichamelijke ziekte, het trekt ook een zware wissel op ons gemoed. Daarvoor waarschuwt de Gelderse geestelijke gezondheidsorganisatie GGNet. Maar hoe houden we dan de moed erin? Psycholoog Shila Najibi van GGNet komt met tips.

1. Laat het nieuws even links liggen

"Zorg ervoor dat je niet de hele dag het nieuws aan het checken bent. Extra vaak het nieuws kijken zorgt meestal niet voor meer informatie. Door meer nieuws te kijken met betrekking tot corona ga je waarschijnlijk meer angst of boosheid voelen."

2. Zoek mensen op, ook als dat fysiek niet kan

Maximaal twee gasten thuis en met maximaal twee mensen buiten op straat. De mogelijkheden om iets af te spreken met een ander zijn beperkt. "Probeer toch sociale contacten te onderhouden, bijvoorbeeld door (beeld)bellen, mailen of andere manieren waarbij je afstand kunt houden."

3. Voorkom sleur

"Afwisseling tussen mentale en fysieke activiteiten (en kleine uitdagingen) op een dag helpen om het energieniveau en je stemming op peil te houden. Voorkom sleur. Denk ook aan creatieve activiteiten of nieuwe hobby’s waar je nu wellicht meer tijd voor hebt.

Ga erop uit (in je eentje) zodat je voldoende daglicht en beweging krijgt per dag. Doe dit verstandig, met een mondkapje (als dit nodig is) en afstand. Zo kun je bijvoorbeeld een stukje fietsen of wandelen. Bewegen is een natuurlijk antidepressivum door de endorfine die je lichaam aanmaakt.

Maar probeer ook je ritme vast te houden, ook als het niet 'nodig' is. Denk hierbij aan je slaaproutine en het eten en drinken."

4. Houd een dagboek bij met hoogtepunten (die er ook zijn!)

"Hou een positief dagboek bij wanneer je merkt dat je alleen nog maar de negatieve dingen kunt zien. Nare vervelende gebeurtenissen onthouden we van nature beter, waardoor het lijkt alsof er ook echt meer narigheid is. Maar er zijn altijd dingen, hoe klein ook, die goed gaan of waar je van hebt genoten (zoals een lekkere avondmaaltijd, het weer of een leuk berichtje dat je hebt gekregen). Per dag kun je 3 positieve dingen noteren die je hebt gedaan of hebt meegemaakt. Richt je ook op wat corona je brengt of kan brengen."

5. Help jezelf, help een ander

"Als er mensen zijn in je omgeving die ziek zijn of hulp nodig hebben omdat ze tot de risicogroep horen probeer ze dan te helpen. Over het algemeen krijg je een boost van zelfvertrouwen en geluk als je iets voor een ander kan betekenen. Vriendelijkheid kan helpen om je dopaminehuishouding – je feelgood-hormoon – te verhogen. Daarnaast versterkt je verbinding met de ander."

Zie ook: Experts waarschuwen: corona vraagt ook mentaal veel van ons