Carnaval wordt digitaal gevierd in Montferland

“Niks doen is geen optie”, zegt president Patrick Ketels van De Dösvlègels uit Beek. “Het carnavalsbloed, als dat door je aderen stroomt, dan gebeurt er wel wat als het november wordt. Dan wil je je laten zien als vereniging en de mensen uit het dorp binden en boeien.” De Dösvlegels streamen hun zitting zaterdag op de eigen kanalen. “Een korte maar krachtige uitzending met veel herkenbare dingen”, vindt Ketels. In Loil vindt de digitale pronkzitting traditiegetrouw in januari plaats. De 2,5 uur durende pronkzitting van d'Olde Waskupen uit 's-Heerenberg is komend weekend te zien bij REGIO8.



Het idee van de digitale pronkzitting zorgde in ’s-Heerenberg gelijk voor enthousiasme. “Niemand zei nee en iedereen begon er aan. Er was geen houden meer aan”, zegt voorzitter Roel Dijkman van d’Olde Waskupen. “Het is gewoon leuk. We hebben zo ontzettend veel materiaal wat de moeite waard is om nog eens te bekijken of wat we nieuw gefilmd hebben. Het zou jammer zijn als we daar geen gebruik van maken.”



Doekje voor het bloeden?

Hoewel de verenigingen blij zijn dat ze iets kunnen doen, zijn ze het er over eens dat het échte carnavalsgevoel dit jaar ontbreekt. “Carnaval zal niet het carnaval zijn dat we gewend zijn”, vindt voorzitter Marcel Wiendels van De Vrolijke Drammers uit Loil. President Ketels vult hem namens De Dösvlègels aan: “Het is een feest dat je samen viert in het dorp. Dat is nu lastig, maar vermaak kan ook op een andere manier met een digitale pronkzitting.”