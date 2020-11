Kattenfluisteraar zei dat Mambo dood was, maar hij leeft

Mambo is na zes maanden terug in Ede. Foto: Instagram/Marije Eleveld

Marije Eleveld is de koning te rijk. Na zes maanden van onzekerheid is de inwoonster van Ede herenigd met haar 13 jaar oude kater Mambo. Al die tijd wist ze niet waar hij was. Affiches, advertenties, fietsritten door alle uithoeken van de stad, oproepen op Facebook: geen Mambo. Tot dinsdag.

Eleveld, oud-wethouder in Ede, heeft Mambo weer in haar armen gesloten. "Vorige week was het precies een halfjaar geleden dat hij verdween", vertelt ze. "Hij ging op een gegeven moment 's avonds de deur uit, dat mocht-ie altijd. Maar de volgende ochtend was Mambo er niet.”

Onbehagen maakte zich van de Edese meester. Ze pakte steeds vaker de fiets voor zoektochten in alle hoeken van de stad en ook tijdens het hardlopen keek ze goed om zich heen. Maar de grote, zwarte en pittige kater was en bleef weg.

'Mambo is dood'

Alle registers trok ze vervolgens open: Eleveld plaatste advertenties, deed oproepen op sociale media. Waar kon de kater toch zijn? "Op een gegeven moment probeer je van alles", zegt de doorgaans nuchtere Edese. "Dus heb ik een kattenmedium ingeschakeld. Die gaf allerlei tips, ook waar de kat kon zijn, maar dat hielp niets. Op een gegeven moment zei ze dat Mambo dood was."

Die bewering bleek uiteindelijk niet te kloppen. Eleveld: "Vorige week was het een half jaar geleden dat Mambo weg was. Mijn vriend en ik hebben het toen afgesloten, de vorige eigenaar gebeld. Mambo hadden we een jaar of vijf geleden overgenomen. Dat moment van afsluiten was heel onbevredigend."

Maar dat akelige gevoel verdween als sneeuw voor de zon toen Eleveld dinsdag in haar Facebook-berichten keek. Een berichtje uit Lunteren, acht kilometer van huis: we hebben hem, hoor. Al die tijd moet Mambo daar rondgezworven hebben. In de buurt van een restaurant en ook bij de Coop-supermarkt. "Hij heeft veel vuilnisbakken leeggegeten", grapt de katteneigenaresse. "Ik had daar ook wel hardgelopen, maar de kat nooit gezien."

Amputatie nodig van poot

Ongeschonden uit de maandenlange omzwervingen is Mambo niet gekomen. "Hij heeft een abces aan zijn linkerachterpoot", legt Eleveld uit. "De poot moet worden geamputeerd. Dat laten we vandaag (donderdag, red.) doen. De dierenarts zegt dat een kat met drie poten zich prima kan redden. En omdat hij sowieso beide voorpoten nog heeft, is met zijn coördinatie niets mis."

Wat nog wel een dingetje is, is de 'herstelde' pikorde thuis, besluit Marije Eleveld. “We hebben nog twee katten en Mambo was nogal dominant. Dus die twee zijn wat minder blij dat Mambo terug is.”