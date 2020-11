Tot 8 jaar cel voor schietpartij op klaarlichte dag bij autowasplaats in Nijmegen

De politie in actie na de schietpartij in Nijmegen. Foto: Persbureau Heitink

Twee mannen en een vrouw zijn woensdag veroordeeld voor hun aandeel bij een schietpartij na een uit de hand gelopen drugsdeal in Nijmegen. Die vond plaats bij de autowasplaats in Nijmegen.

Een 22-jarige man uit Den Haag voor 8 jaar de cel in moet voor onder andere poging tot doodslag. Een 29-jarige man uit Nijmegen en een 33-jarige vrouw uit Wijchen kregen voorwaardelijke celstraffen van respectievelijk 3 en 2 maanden.

In gezicht geschoten

De schietpartij vond op 2 november vorig jaar plaats bij de ANAC in Nijmegen. Aanleiding was een mislukte drugsdeal tussen de Hagenaar en Nijmegenaar. De eerste schoot de ander in zijn gezicht. Ook schoot hij op diens lichaam. De Nijmegenaar liep daarbij blijvend letsel en beperkingen over.

De man uit Nijmegen stak op zijn beurt de 22-jarige Hagenaar een aantal keren met een mes. Ook hij liep zwaar lichamelijk letsel op. De Hagenaar had vals geld bij zich, waarmee hij de drugs wilde betalen.

Klaarlichte dag

De schietpartij was op klaarlichte dag op een openbare parkeerplaats. De Hagenaar hield geen rekening met toevallige omstanders. Zo liep er op dat moment op vader met zijn 2,5-jarige zoontje over de parkeerplaats. Dat rekent de rechtbank hem zwaar aan.

De Nijmegenaar vervoerde ongeveer 150 gram heroïne in zijn auto. Daar kreeg hij de voorwaardelijke straf voor. Hij was ook aangeklaagd voor poging toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Maar volgens rechtbank is geen sprake van een poging, omdat er sprake van daadwerkelijk toebrengen van lichamelijk letsel. Daarom is hij hiervoor vrijgesproken.

De vrouw is ook veroordeeld van het vervoeren van drugs, omdat zij in dezelfde auto als de Nijmegenaar zat.

