Wijchen: Berendonck minder verstenen, wel ruimte voor hotel Thermen en extra faciliteiten bij waterskicentrum

38 procent minder verstenen

“In 2010 heeft de gemeenteraad een visie vastgesteld waarin allerlei plannen en ideeën zaten voor onder andere groepsaccommodaties, toiletgebouwen, een saunacomplex en een hotel”, vertelt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). “In 2014 was er de oproep tot minder verstening. We zitten nu in 2020 en de sauna is inmiddels gerealiseerd. Maar het gebied wordt daarnaast natuurlijk ook gebruikt voor andere zaken als sport, zoals de Viking Run. En Emporium wordt hier georganiseerd. We vinden het belangrijk dat het gebied zoveel mogelijk vrij en gratis toegankelijk blijft. Daarom hebben heeft Leisurelands (de organisatie die samen met de gemeente en bedrijven zich bezighoudt met het beheren en exploiteren van recreatieve voorzieningen, red.) nu gekeken naar hoe dingen naast elkaar kunnen functioneren met minder toename van verstening. Zo zijn we gekomen tot een visie met 38 procent minder vierkante meters aan verstening dan waar in 2010 ruimte voor gemaakt werd.”

Meer faciliteiten bij waterskicentrum

Om dit te realiseren, wordt een groot deel van de geplande groepsaccommodaties weggelaten, evenals overdekte speelhallen. Wel wordt het uitgebreid bij het waterskicentrum. “Het versterken van de outdoor activiteiten wordt ingezet door het versterken van het bestaande waterskicentrum. Voorzieningen als paviljoen, loungezaal, sanitairgebouw en groepsaccommodatie worden geclusterd en versterken elkaar op die manier. Hiermee wordt een doorgroei naar een vitaal outdoor-bedrijf met jaarrond exploitatie mogelijk gemaakt.”

Hotel bij Thermen Berendonck

In de gemeenteraad was eerder weerstand tegen de komst van een hotel bij Thermen Berendonck, omdat het voor meer verstening zou zorgen. Dit wordt in de visie wel mogelijk gemaakt, maar hoeft niet voor meer verstening te zorgen, zegt Gerrits. “Als dat hotel gebouwd wordt, en dat is wel de ambitie van de ondernemer, dan gebeurt dat in zijn geheel op de reeds verharde parkeerplaats van het saunacomplex, waardoor het verharde oppervlak niet toeneemt. De parkeergelegenheid komt dan deels onder het hotel.” Wethouder Nick Derks (VVD) ziet de komst van het hotel wel zitten. “Dat sluit aan bij onze toeristische visie. We hebben de ambitie om het aantal overnachtingen in de gemeente met 20 procent te laten toenemen, en een prachtig hotel in de Berendonck kan daar siginificant aan bijdragen. Ook kan het voor extra lokale en regionale werkgelegenheid zorgen. Voor gasten met een omvangrijke reistijd tot het thermencomplex, is het na een dag saunabezoek prettig een logiesaccommodatie nabij te hebben. We verwachten dat ook gasten vanuit de directe omgeving gebruik zullen maken van het hotel omdat de combinatie van een wellnessbezoek met overnachting in het direct naastgelegen hotel inspeelt op de behoefte aan een korte break of vakantie. Het hotel is daarmee complementair aan het huidige aanbod.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7