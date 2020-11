Fusie Wijchen-Druten lijkt verloren zaak, tegenstanders trekken fles champagne open

Als het aan de burger ligt, komt er geen fusie tussen Wijchen en Druten. Hoewel raadsleden nog officieel moeten stemmen over de herindeling, zeggen veel van hen nu al dat het plan van de baan is. Reden voor tegenstanders om een flinke fles champagne open te trekken.

Burgers van Wijchen en Druten willen niet dat de twee gemeenten fuseren, zo blijkt uit een recente opiniepeiling. Daarom worden lokale politici door hun colleges geadviseerd om niet verder te gaan met de herindeling. En hoewel de meeste raadsleden in beide gemeenten vorige maand nog positief gestemd waren, geven ze nu aan dat de fusie waarschijnlijk wordt afgeblazen. Op 1 december nemen zij een definitief besluit, maar de strijd lijkt al gestreden.

‘We respecteren de uitkomst’

“We kunnen er niet meer omheen. De mening van onze inwoners staat altijd centraal”, begint Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten. “De stap die we zagen als tussenstap naar een grote gemeente in het Land van Maas en Waal gaat wat ons betreft niet gezet worden. Over de uitdagingen die voor ons aanleiding waren om het fusietraject te starten, gaan we nog in gesprek.”

Ook de lokale dorpslijsten leggen zich neer bij het oordeel van de burger. Daarmee wil een meerderheid van de Drutense raad nu niet meer fuseren. “Dit respecteren wij”, zegt Mustafa Enkür namens de fracties. “Dat betekent dat wij geen voorstander zijn van verdere stappen wat betreft een herindeling met Wijchen.”

'Het ijs is te dun'

In buurgemeente Wijchen worden dezelfde conclusies getrokken. “Het ijs is te dun”, reageert Twan van Bronkhorst, fractievoorzitter van Kernachtig Wijchen. “Wij hebben steeds gezegd de stap naar een fusie te willen zetten als daar genoeg draagvlak voor is. Dat draagvlak is er nu niet. Dan moet je luisteren naar de samenleving en niet verder gaan.”

De opiniepeiling zou in eerste instantie uitgevoerd worden op basis van een steekproef. Op aandringen van onder meer de Wijchense CDA ontving uiteindelijk de hele bevolking een de enquête.

“We hebben er hard voor geknokt om iedereen een stem te geven”, stelt fractievoorzitter Björn Derksen. “Je ziet wel hoe belangrijk dat is geweest. De Wijchenaar wil het niet. Het lijkt me duidelijk dat we er nu mee stoppen. Dit is precies de reden waarom we iedereen een luisterend oor wilden bieden.”

Champagne voor de tegenstander

Maar niet iedereen is teleurgesteld. Wat betreft Welzijn Druten zijn de resultaten reden voor een feestje. “We zien dit echt als een overwinning voor de lokale democratie”, vertelt Haci Aslan, fractievoorzitter van de partij. Samen met zijn collega’s trok hij een fles champagne open de uitkomst te vieren.

Vanaf het begin waren zij al sceptisch over de fusie. “Dat is niet voor niets geweest, zo blijkt wel. De bevolking heeft gelukkig helder aangegeven dat er geen ruimte is om verder te gaan met het traject.”

