Coronapiek voorbij? Gelderse ziekenhuizen 'voorzichtig optimistisch'

De tweede coronagolf lijkt over zijn hoogtepunt heen. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen daalt, maar dat betekent niet dat het zorgpersoneel achterover kan leunen. "De tweede golf voorbij? Nee, absoluut nog niet", zegt longverpleegkundige Janine Nieuwenhuis op de corona-afdeling van het CWZ in Nijmegen.

Gelderse ziekenhuizen merken het licht dat de piek in het aantal ziekenhuispatiënten achter ons ligt. “Vooral de externe druk neemt wat af: dus minder verzoeken vanuit het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding en andere ziekenhuizen”, laat een woordvoerder van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen weten. In het Nijmeegse Radboudumc zijn ze 'voorzichtig optimistisch'.

Verplaatsen is afschuwelijk

Ook op de corona-afdeling van het CWZ in Nijmegen is de drukte iets minder. Longverpleegkundige Janine Nieuwenhuis: "De afgelopen tijd lagen alle 32 bedden vol en moesten we mensen naar andere ziekenhuizen verplaatsen. Dat was echt afschuwelijk. Zo naar voor die patiënten als je ze naar de andere kant van het land moet sturen. Dat hoeft nu gelukkig niet meer en af en toe is er een bed vrij, dat geeft ons een beetje lucht."

Verpleegkundige Janine bij een coronapatiënt. Foto: Omroep Gelderland

Een beetje meer lucht, betekent niet dat de ziekenhuizen nu opgelucht ademhalen. “Er worden hier geen dansjes gedaan: corona is niet weg”, benadrukt de woordvoerder van het St Jansdal in Harderwijk.

Waarschuwing voor te veel optimisme

“De ervaring van de eerste golf leert dat het nog een tijd duurt voordat we geen of bijna geen covid-patiënten hebben”, zegt de Gelderse Vallei in Ede, die overigens vooralsnog niets merkt van een afvlakking. “Bovendien, de reguliere zorg gaat ook grotendeels door. Als de piek voorbij is, kunnen we weer vol inzetten op de reguliere zorg en ook uitgestelde zorg inhalen.”

Ziekenhuizen waarschuwen dan ook voor te veel optimisme. De gedachte dat we nu de klus geklaard hebben en weer over kunnen naar de orde van de dag, is een gevaarlijke, zeggen zij. “Je kan nu niet opeens alles loslaten. Dan gaan we van de tweede direct door naar de derde golf”, zo zegt de woordvoerder van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het SKB in Winterswijk.

