Veel kritiek op werkbedrijf Oude IJsselstreek

Verschillende politieke partijen hebben zich dinsdagavond kritisch uitgelaten over het plan voor het participatiebedrijf STOER in Oude IJsselstreek. VVD en PRO! dienden een amendement in om de oprichting van het participatiebedrijf uit te stellen, dat uiteindelijk geen meerderheid haalde en werd weggestemd door de raad.

"Wethouder Kuster stond zowel met een artikel in Trouw als in de Volkskrant, maar loopt met het uitstellen van de beloofde banen voor de mensen in de bijstandsuitkering toch gezichtsverlies op", vond fractievoorzitter Richard de Lange van de VVD. De PvdA zette bij monde van fractievoorzitter Ton Menke ook vraagtekens bij de communicatie van de gemeente: "Er wordt wel met de pers gecommuniceerd, maar niet voldoende met de mensen over wie het nu eigenlijk gaat. Daar wordt de AVG als oorzaak voor opgevoerd, maar er waren ook andere manieren waarop deze mensen beter ingelicht konden worden."



Ook coalitiepartij CDA was kritisch, met name over het informeren en beantwoorden van de vragen die vanuit de gemeenteraad aan de wethouder en het college waren gesteld. "We hebben veel vragen gesteld, maar vaak werd verwezen naar de droom zonder inhoudelijk een antwoord op de vraag te hebben gegeven", aldus CDA-lid Lotte Pragt-Fles. Uiteindelijk gaf het merendeel van de raad aan - ondanks de kritische noten - geen bezwaren of bedenkingen te zien voor het oprichten van participatiebedrijf STOER.