Slachtoffer steekpartij op school Wapenveld weer thuis: 'Ik kan hem wel op zijn bek slaan'

Het slachtoffer van de steekpartij op het Sprengen College in Wapenveld is weer thuis. Het gaat om een jongen van 16 uit Zwolle. Hij heeft het mentaal zwaar, zegt hij tegen Omroep Gelderland, maar de lichamelijke verwondingen vallen mee. "Ik heb nog steeds pijn, maar er zijn geen organen of zo geraakt."

De scholier is boos op de dader. "Dit is nog niet klaar. Ik kan hem wel op zijn bek slaan, maar dit is nu een zaak voor de politie. Die jongen moet gewoon zijn straf krijgen."

Een steekwond in zijn rug bezorgt hem nog wel veel pijn. "Ik ben één keer geraakt. Ik krijg pijnstilling. Het herstel duurt 4 tot 6 weken, hebben ze tegen mij gezegd."

'Hij kwam ertussen en stak me in de rug'

De gewonde leerling had ruzie met een klasgenoot, naar verluidt om drugs. "Ik ga niet zeggen waarover. Maar de jongen die mij stak kwam ertussen en raakte mij in de rug. Ik moest naar het ziekenhuis en moest daar een nacht blijven. Gisteren mocht ik naar huis. Er zijn gelukkig geen vitale delen geraakt."

De tekst gaat verder onder het radioverslag:

Hij onderschrijft de mening van schooldirecteur Eppie Klein van het Sprengen College in Wapenveld. "Het is een veilige school. Maar ik zal niet zeggen dat hier nooit iets gebeurt. Ook hier zijn wel kleine dingen, vechtpartijtjes en zo, maar die heb je overal. Dat je er met een mes kunt rondlopen vind ik niet kunnen."

Zie ook: 'Er zijn hier nooit ruzies op school', aanleiding steekpartij nog onduidelijk

Trauma opgelopen als kind

De leerling uit Zwolle voelde zich tot maandag veilig op de school. "Het ging heel goed met mij hier. De school was een fijne omgeving voor mij." Mentaal heeft hij nu een tik gekregen, zegt het jonge slachtoffer. "Ik krijg hulp."

Het Sprengen College in Wapenveld is onder meer bedoeld voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Het slachtoffer van de steekpartij zit, zegt hij tegen Omroep Gelderland, op die school vanwege een trauma dat hij opliep als kind. "Ik heb agressieproblemen, maar ik heb nog nooit gedonder met de politie gehad. Mijn problemen hebben alleen met dat trauma te maken.”

Hij zou dit schooljaar zijn diploma halen

Of hij terugkeert naar de school in Wapenveld weet hij niet, voorlopig blijft hij thuis om verder te herstellen. "Ik zou dit schooljaar mijn mbo-diploma metaal halen, ik moet nog wel stage lopen. Ik weet niet of het allemaal gaat lukken, nu."

De politie heeft dinsdagavond weer twee verdachten in de zaak naar huis gestuurd. Er zitten van de acht aangehouden jongeren nog vier vast. "Allen blijven verdachte in de zaak", zegt een woordvoerster. Over de toedracht hult de politie zich in stilzwijgen.

Schooldirecteur Eppie Klein van het Sprengen College in Wapenveld laat weten dat het slachtoffer na zijn herstel weer welkom is op school. Of dat voor de dader en andere verdachten ook geldt, laat Klein 'liever even' in het midden. "Ik kan geen ja of nee zeggen, omdat de politie de zaak nog uitzoekt. Maar onze school is gespecialiseerd in lesgeven aan kinderen met gedragsproblemen en al deze kinderen verdienen perspectief."

Zie ook: Nog zes personen vast voor steekpartij op middelbare school