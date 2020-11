Snoei kent het belang van de kraker tegen NAC: 'Het resultaat is heilig'

Na het verlies tegen Volendam heeft De Graafschap vanavond tegen NAC weer een overwinning nodig. "Alles kruipt in elkaar bovenin, dit is een enorm aantrekkelijke competitie", zegt trainer Mike Snoei.

In de eerste divisie heeft zich sinds vorige week inderdaad een serieuze top zes gevormd, waarbij ook NEC hoort. Almere City is koploper en staat zelfs vijf punten los van de nummer twee Cambuur. "Almere heeft zich nu wel wat losgemaakt, maar die krijgen wij nog twee keer. Cambuur verliest verrassend van Jong Ajax. Alles kruipt nu in elkaar. NAC wordt een belangrijke wedstrijd. Twee clubs die willen promoveren en vergelijkbaar zijn met elkaar."

Snoei erkent dat er wat meer druk opstaat nu De Graafschap in korte tijd op hoog geklasseerde ploegen stuit. "Daarom zijn dit ook speciale wedstrijden. Vorig jaar speelden we daar in Breda voor 19 duizend toeschouwers. Dat was geweldig. Het resultaat is heilig en natuurlijk brengt dat een stukje druk mee. Maar dit is een enorm aantrekkelijke competitie."

Omschakeling

Volendam bepaalde grotendeels wat er zaterdag gebeurde op De Vijverberg. Vanavond wordt dat anders, zo verwacht Snoei. "NAC zal ons de bal gunnen en ik denk dat wij meer initiatief zullen hebben. Zij spelen veel vanuit de omschakeling en hebben daar ook goede spelers voor zoals Dogan en El Allouchi. Cambuur (19 november de tegenstander, RvdM) speelt weer heel anders", weet Snoei.

De Graafschap moet zich vanavond op de eigen Vijverberg (18.45 uur) herpakken van de sof tegen Volendam. "Natuurlijk was er chagrijn, we hebben een hekel aan verliezen. Maar alles was niet slecht. We komen twee keer op voorsprong en na die 3-2 zaten we er echt een stuk beter in. Alleen is het een waardeloze uitslag als je uiteindelijk nog met 5-2 verliest."

Creatief

Snoei zal waarschijnlijk alleen noodgedwongen een wijziging doorvoeren. Voor de geblesseerde Danny Verbeek wordt Jesse Schuurman verwacht in de basis. "We hebben jongens nodig die in vorm zijn, die zich lekker voelen. Verbeek was er helemaal klaar voor en dan valt hij weg. Natuurlijk kan het beter en altijd creatiever, maar het heeft ook vaak met de tegenstander te maken."