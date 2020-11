Sint & pietenjacht in Elburg en omgeving

Tijdens de eerste coronagolf was Gelderland volledig in de ban van de berenjacht. In deze tweede golf zijn op steeds meer plekken gluurpietjes achter de ramen te zien. Net als tijdens de berenjacht kunnen kinderen een speurtocht maken en zoveel mogelijk gluurpietjes zoeken.

Het initiatief is begonnen bij Dinanda Roozeboom uit ‘t Harde, ze had het voor een armoedige wijk bedacht in Lelystad wat erg op prijs werd gesteld en ontzettend goed is gaan lopen. Hieruit is het idee ontstaan om het ook hier in de regio op te zetten en kwam er de vraag wie er wou helpen met het organiseren hiervan.

De mensen die meedoen aan deze speurtocht vinden het leuk om iets voor de kinderen op te zetten in deze bijzondere tijd in dit deel van het jaar.

Op de kaart die er op de Facebookpagina staat van Sint & pietenjacht Elburg 2020 staan er nu ongeveer 50 aanmeldingen in Elburg en ruim 100 aanmeldingen voor adressen in ‘t Harde, de Hoge Enk, Oostendorp en Doornspijk.

Iedereen is vrij om de rode raamsticker van www.raamklever.nl te bestellen in de vorm van de Mijter van Sinterklaas, online zijn ze te bestellen en een aantal winkeliers hebben ze liggen voor de losse verkoop van 1 euro per stuk.

De opbrengst hiervan gaat naar de voedselbank van Elburg.

Ook zijn er medailles gemaakt voor de kinderen als beloning voor de jacht. Deze kunnen voor 2 euro per stuk gekocht worden. Een deel van de opbrengst zal ook naar de voedselbank gaan.

Nadere info hierover is te vinden op de Facebookpagina van “Sint & pietenjacht Elburg 2020”

Ook in de gemeente Oldebroek is er inmiddels een Facebookgroep gestart om ook daar een jacht te kunnen organiseren, en met ruim 100 aangemelde adressen is het ook daar al een succes.