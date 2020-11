The Colorfield Performance aankomende zomer in Park Lingezegen. Foto: Omroep Lingewaard

In de zomer van 2021 kunnen bezoekers van Park Lingezegen genieten van The Colorfield Performance. Dit is een uniek landart-project dat opgesteld wordt op het evenemententerrein in Park Lingezegen, tussen Arnhem en Nijmegen. Onder leiding van initiatiefnemer Dirk Hakze realiseren 500 kunstenaars een uniek kunstwerk in de open lucht.

Op het evenemententerrein worden 500 panelen van 1,22 x 1,22 meter opgesteld, die door de zomer heen beschilderd worden door kunstenaars uit binnen- en buitenland.

De kunstenaars die elke dag in steeds wisselende groepjes werken komen uit 19 verschillende landen. Iedere kunstenaar kan zijn eigen invulling geven aan het paneel en gezamenlijk vormen alle schilderijen een kleurrijk geheel. Dit uiteindelijke ‘Gesamtkunstwerk’ vormt vanaf een hoger gelegen punt een wonderbaarlijk schouwspel als alle kleuren met elkaar gaan interfereren.

Dirk Hakze: ‘Binnen dit concept is het mogelijk om samen met anderen een zeer groot kunstwerk te creëren, dat een krachtige markering in het landschap vormt en voor publiek een zeer grote belevingswaarde heeft.’

Sinds 1992 is The Colorful Performance een begrip. Monumentaal vormgever Dirk Hakze verzorgde al verschillende edities van The Colorfield Performance in onder andere Sloten, Schiermonnikoog en de eerste editie op het Oerol Festival op Terschelling.

Met The Colorfield Performance heeft het evenemententerrein de gehele zomer een invulling. Makelaar Kunst Ilse Aarsman en Parkdirecteur Sven Van Rijswijk, beiden van Park Lingezegen, vertellen: ‘We zijn erg blij dat we The Colorfield Performance mogen verwelkomen in Park Lingezegen. Het brengt de hele zomer kleur en leven op het evenemententerrein. Bovendien zet het Park Lingezegen op het gebied van kunst geweldig op de kaart.’

Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder van de gemeente Overbetuwe vult aan: “De afgelopen jaren hebben we als gemeente hard gewerkt aan het sterker op de kaart zetten van kunst. Kunst en cultuur zorgen voor verbinding, zeker in deze tijden van corona. Onze inwoners kunnen genieten van veel openbare kunstwerken, een kunstfietsroute en met The Colorfield Performance kunnen we daar nu nog een fantastisch (tijdelijk) kunstwerk aan toevoegen.”

The Colorfield Performance is de hele zomer te zien op het evenemententerrein Park Lingezegen en is vrij te bezoeken voor geïnteresseerden. Vanaf 1 maart wordt gestart met opbouwen, van 15 april tot en met 31 augustus zijn de kunstenaars aan het werk. Daarna zal het kunstwerk nog tot 1 oktober in zijn geheel blijven staan.

Een groot aantal kunstenaars heeft zich al aangemeld om deel te nemen aan The Colorfield Performance, maar er is nog plek voor kunstenaars uit de regio. Kunstenaars kunnen zich voor The Colorfield Performance van 2021 aanmelden via: www.dirkhakze.com

Deelnamekosten zijn €200,- per kunstenaar als je je vóór 1 december aanmeldt. Daarna zijn de kosten €225,-. Let op: het aantal kunstenaars dat deel kan nemen is 500. Meld je op tijd aan.