Gemeente Nunspeet blij met veilig speellint Molenbeek

In de nieuwe wijk Molenbeek heeft de gemeente Nunspeet in samenwerking met IJslander een speeltoestel van 34 meter geplaatst. Een zogenaamd speellint, omdat het speeltoestel uit aaneengesloten speelmogelijkheden bestaat. Kinderen kunnen hierop klimmen, glijden, balanceren en schommelen. Inmiddels maken de buurtkinderen er volop gebruik van.

Wethouthouder Groothuis is verantwoordelijk voor de wijk Molenbeek en geeft aan dat er gezocht is naar een veilige speelplek voor kinderen. “De leefbaarheid van een nieuwbouwwijk hangt voor een groot deel af van sport- en speelvoorzieningen. Molenbeek is een mooie wijk en daar horen ook dit soort voorzieningen bij. Dit imposante speeltoestel past perfect in het straatbeeld en de rode bruggetjes. Je ziet nu wel dat kinderen er dol op zijn. Zelfs de naschoolse opvang komt hier met kinderen spelen”, vertelt wethouder Groothuis.

Veilig spelen

Herman Vierhout is namens de gemeente Nunspeet nauw betrokken geweest bij de realisatie van het speellint. “Alle losse elementen in deze nieuwbouwwijk sluiten goed op elkaar aan. IJslander heeft daar de juiste invulling aan gegeven. Het speeltoestel is transparant, vandalismebestendig en onderhoudsvriendelijk. Vanuit alle hoeken is er goed zicht op de spelende kinderen. Door het gebruik van roestvrijstaal is het materiaal duurzaam en heeft het een lange levensduur, vult Vierhout aan.

Kindvriendelijk

Met die eisen in het achterhoofd ontwikkelde IJslander dit speellint met veel speelelementen. Het toestel bestaat uit roestvrijstaal met houtelementen voor een natuurlijke en kindvriendelijke uitstraling. Het toestel bevat onder andere een vogelnestschommel, een wiebeltouw, wankelbrug, opklimnetten en een glijbaan.

Circulair

IJslander produceert circulair. Ze kopen naar verloop van tijd de toestellen terug, zodat materialen worden hergebruikt.

Foto: Door Studio Lusin