Spullen die in de weg staan? Deel ze op dit platform

Volgens Huijsmans is het delen van spullen niet alleen goed voor de portemonnee, maar helpt het ook het milieu. "Consumptie zorgt wereldwijd voor 60 procent van de CO2-uitstoot", stelt de Warnsvelder. Togethy wil dat het delen van gebruiksvoorwerpen de normaalste zaak van de wereld wordt. "Het moet net zo gewoon worden om spullen bij iemand in de buurt op te halen als uit je eigen schuur of zolder."

Voor een klein bedrag per dag kunnen gebruikers van het deelplatform een kruiwagen of ander voorwerp naar keuze gebruiken. De gebruiker van de kruiwagen is op dat moment ook de eigenaar van het product tot iemand anders hem weer komt ophalen. Je betaalt alleen voor de dagen dat je de kruiwagen daadwerkelijk gebruikt, legt Huijsmans uit.

Om te voorkomen dat iemand zich voor een paar euro een kruiwagen toe-eigent betaal je wel een soort borg. Die krijg je later weer terug. Het is ook mogelijk om als gebruiker zelf voorwerpen beschikbaar te stellen. Op de website en de app van Togethy wordt uitgelegd hoe het precies werkt.

Deelmeesters als smeerolie

Zogenaamde deelmeesters zijn belangrijk om te kunnen groeien en van het project een succes te maken. Hij of zij zorgt er in zijn buurt voor dat het delen van gebruiksvoorwerpen zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Togethy is daarbij een online omgeving die het mogelijk maakt om het deelkopen van goederen in goede banen te leiden.

Om meer te vertellen over zijn initiatief klom Niek Huijsmans voor het programma Groene Koppen van TV Gelderland de lange ladder op.

Als het project in de omgeving van Zutphen een succes wordt, wil Huijsmans zijn deelplatform steeds verder uitrollen. Daarbij denkt hij eerst aan steden als Arnhem en Deventer.

