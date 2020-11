LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 10 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 10 november

18:51 - Dertig miljoen euro minder aan inkomsten voor openbaar vervoer

Het Gelderse openbaar vervoer heeft voor 30 miljoen euro minder inkomsten door de coronacrisis. Reizigers werken thuis óf pakken de auto.

Het Rijk compenseert de vervoerders voor zo'n 93 tot 95 procent. Voorwaarde is wel dat de provincies doorbetalen, ook al rijden er niet zoveel bussen en treinen als afgesproken.

Die regeling geldt tot volgend jaar. Daarna moet de sector aanvullende maatregelen gaan nemen. De prijzen kunnen stijgen, minder busvervoer of het terugdringen van ambities.

De verwachting is dat het vier jaar duurt voordat het aantal reizigers weer op negentig procent van voor de coronacrisis zit.

17:20 - Hart onder de riem van jongeren

Het lijkt soms dat jongeren de schuld krijgen van de tweede coronagolf, zegt burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek. “Dat is niet fair”, schrijft hij in een kaartje, die alle jongeren tussen de 16 en 21 in zijn gemeente in de bus krijgen. Het is bedoeld als hart onder de riem.

16:57 - Nog twee medewerkers Arnhemse bajes besmet

In de Blue Band-bajes in Arnhem zijn nu drie medewerkers besmet met het coronavirus. Vier gedetineerden zijn preventief in quarantaine geplaatst in een cel, laat een woordvoerder van de gevangenis weten.

Gisteren werd al bekend dat een medewerker positief was getest en twee gevangenen in isolatie waren geplaatst. Gedetineerde blijven op advies van de GGD niet acht, maar tien dagen in quarantaine. Ze krijgen volgens de penitentiaire inrichting een individueel programma aangeboden.

Andere gevangenen mogen voorlopig 1 uur luchten en 2 uur recreëren. Bezoek van familie of bekenden is voorlopig uit den boze. Er zijn geen gedetineerden met klachten.

16:44 - Ook basisschool in Warnsveld week dicht

Ook in Warnsveld blijft een school de hele week dicht. Het gaat om openbare basisschool De Fontein, waar vier medewerkers besmet zijn met het coronavirus. De kinderen krijgen vanaf morgen online les, terwijl de school ondertussen extra goed wordt schoongemaakt.

16:36 - Docenten met corona op Montessori College in Arnhem

Zeven docenten van het Montessori College in Arnhem zijn afgelopen weekend positief getest op corona. Daar zijn daarna geen positief geteste collega's bij gekomen. De positieve docenten zijn niet in nauw contact geweest met leerlingen, zo blijkt uit onderzoek van de GGD. De leerlingen lopen dus geen gevaar op besmetting.

Wel is besloten de school tot maandag te sluiten en deze week online lessen te geven. Volgende weer wordt het fysieke onderwijs hervat.

15:58 - 55.000 euro voor jongeren in Ede

De gemeente Ede heeft 55.000 euro van het Rijk ontvangen om vrijwilligersorganisaties voor jongeren in Ede te steunen. Het geld is onder meer bedoeld om lokale scoutinggroepen, speeltuinen en stads- en kinderboerderijen financieel te ondersteunen in coronatijd. Dit soort organisaties kunnen zich bij de gemeente melden als ze van de steun gebruik willen maken.

15:14 - Bijna 600 nieuwe besmettingen in Gelderland

In Gelderland zijn de afgelopen dag 598 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Dat is een kleine stijging ten opzichte van gister, toen waren er maar 462 besmettingen gemeld.

Volgens het RIVM zijn er 7 personen in Gelderland opgenomen in het ziekenhuis en zijn er 12 nieuwe sterfgevallen gemeld door corona. De cijfers van de ziekenhuisopnames en sterfgevallen zijn wel onvolledig.

15:08 - Coronacijfers bijna hetzelfde als maandag

De landelijke coronacijfers van dinsdag zijn bijna gelijk aan die van maandag. In totaal zijn er 4695 nieuwe besmettingen gemeld bij het RIVM.

14:24 - Geen extra maatregelen

Het kabinet overweegt nu niet om in bepaalde regio's strengere maatregelen te treffen. Dat is gezien de dalende coronacijfers nu niet nodig, zegt minister Hugo de Jonge.

11:50 - Scholen kunnen sinterklaas vieren, maar zonder ouders

Scholen kunnen gerust sinterklaas of Kerstmis vieren, maar ze moeten het wel klein houden, dat zegt de PO-raad, de sectororganisatie van basisscholen. Dus er mogen geen groepen ouders aanwezig zijn. "Bijeenkomsten op scholen met enkel personeel en leerlingen, zoals een sinterklaas- of kerstviering, zijn toegestaan. Personeel moet wel altijd 1,5 meter afstand houden.

11:17 - Komen de muren op je af? Dan zijn hier wat tips

Komen de muren al op je af? Of heb je geen zin meer om zelf in de keuken te staan? Dan hebben Visit Arnhem, Visit Veluwe en Visit Nijmegen wat tips voor jou verzameld en op hun website gezet. Met als doel om jou als toerist te helpen in je eigen regio.

Die zijn te vinden via VisitArnhem, VisitVeluwe of VisitNijmegen.

09:37 - 'Doe nu alvast de inkopen voor de feestdagen'

'Doe nu alvast de inkopen voor de feestdagen', dat roept de Ondernemersvereniging Hart van Tiel op aan de inwoners van Tiel en omstreken. Zo willen ze het bezoek aan de binnenstad veilig houden en drukke winkelstraten in december voorkomen.

Dit soort beelden willen ze in Tiel dus alvast voorkomen.

09:17 - FrieslandCampina schrapt 1000 banen

FrieslandCampina schrapt 1000 banen door de coronacrisis. Wat dat betekent voor de vestiging in Lochem, is nog niet duidelijk. "We zijn bezig de plannen verder uit te werken", aldus de woordvoerder.

08:34 - Bruls hoopt op vuuwerkverbod, carbidschieten lijkt alternatief

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen hoopt dat het kabinet deze week een klap geeft op het totale vuurwerkverbod. Dat zei hij op Radio Gelderland dinsdag. Hij besprak dat voorstel gister met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's. "Wij als burgemeesters zijn er wel uit. Wat ons betreft komt er een totaalverbod, niet alleen op afsteken, maar ook op verkoop. Dit om de zorgmedewerkers te beschermen." Daarmee doelt Bruls op het feit dat de zorgmedewerkers zich dan voornamelijk bezig kunnen houden met coronagevallen en niet ook nog met vuurwerkslachtoffers.

Onder het vuurwerkverbod valt het carbidschieten niet. "Nee, daar heb ik niks over gehoord. Dat valt niet onder vuurwerk. Het is aan de gemeenten te bepalen hoe ze daar mee omgaan."

07:28 - 'We blijven minder thuis'

Mensen gaan ondanks de aangescherpte coronamaatregelen vaker de deur uit dan tijdens de eerste golf. , dat meldt De Stentor op basis van cijfers van onderzoeksbureau DAT.Mobility.

Het aantal personen dat de voorbije weken toch is gaan winkelen is drie keer zo groot als tijdens de 'intelligente lockdown' in het voorjaar. Ook op de snelwegen is het iets drukker tijdens deze gedeeltelijke lockdown en gaan mensen vaker naar school of het werk dan tijdens de eerste virusuitbraak.