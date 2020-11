Vrouw (19) aangereden door crossmotor: 'Waarom ben je weggerend?'

De vrouw die in april zwaargewond raakte bij een aanrijding in Culemborg heeft dinsdagavond haar verhaal gedaan in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Bij de aanrijding met een crossmotor kwam ze hard ten val en liep ze meerdere breuken op. Ze hoopt dat de dader alsnog gevonden wordt.

De 19-jarige vrouw was half april op de fiets op weg naar de supermarkt. Ze fietste over de Zandstraat en wilde een flauwe bocht nemen naar de Boerenstraat. Om die reden stak ze ook haar hand uit. Alsnog werd ze van achteren geschept door een man zonder helm op een groene Kawasaki-crossmotor, model KX80.

Bekijk de beelden uit de tv-uitzending. De tekst gaat daaronder verder.

Na de aanrijding liet de man de motor liggen en stapte hij snel achterop bij één van de mannen met wie hij meereed. Eén van die mannen is al aangehouden, naar de ander én naar de motorrijder die de val veroorzaakte wordt nog steeds gezocht. In het tv-programma werd de crossmotor waarop hij reed getoond en werd een reconstructie getoond van de aanrijding.

Niet haatdragend

Het slachtoffer zei geen wrok te koesteren tegen de man die haar aanreed. "Ik ben niet iemand die haatdragend is", liet ze weten. "Ik vraag me alleen af: waarom ben je niet blijven zitten? Het maakte me niet eens uit of hij me geholpen had of niet. Maar het feit dat hij weggerend is... dat snap ik gewoon niet. Dat maakt mij gewoon boos", aldus de vrouw.

Het slachtoffer is nog lang niet de oude. Bovendien is ze ook nog eens bedreigd, liet politiewoordvoerder Marloes Ballast weten in de uitzending. "Dat is via Instagram gebeurd door een anoniem account. Blijkbaar zijn er mensen die willen dat ze de zaak laat rusten. Dat is absurd", aldus Ballast, die aangaf dat het onderzoek naar dat nepaccount op Instagram nog niets heeft opgeleverd.

Signalement

De man die wordt gezocht is tussen de 15 en 20 jaar, is lichtgetint en droeg een zwarte polo. Hij had op dat moment een zwarte zonnebril op en had kort, opgeschoren zwart haar.

